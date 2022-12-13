Ампутировали руку под фонариками: в "Охматдете" возвращают веру в жизнь 13-летнему херсонцу после обстрелов

В столичном Охматдете медики лечат 13-летнего Артура Вобликова из Херсона, который попал под обстрел и потерял руку. Сюда он был эвакуирован после того, как местные врачи смогли стабилизировать состояние ребенка. Спасти руку было невозможно, так что ее пришлось ампутировать и делать это пришлось под фонариками, потому что в больнице не было ни света, ни воды, говорится в ТСН.

Ежедневные перевязки и привыкание к тому, что все нужно делать одной рукой. Так 13-летний Артур живет почти месяц. “Домой хочется, надо ждать пока заживет там она. Затем выпишут где-то на два месяца или на месяц. Потом только протезисты будут смотреть и делать протез”, – рассказывает мальчик.

Он уже знает – времени на это нужно немало, хотя сначала смириться с произошедшим ему было сложно. "У него первый вопрос был после операции: "Как я дальше жить буду?". Говорю, что будешь жить по-прежнему. Сделаем протез и будешь и на машинах, и на велосипедах ездить. Главное, чтобы ты держался бойцом", – рассказывает мама.

Каждый день с Артуром занимается психолог и мальчику общаться с ним, говорит мама, нравится. “Сейчас он уже гораздо лучше, и с друзьями начал общаться, а то не хотел совсем не с кем общаться. Ему звонили по телефону, он не отвечал на звонки, а сейчас общается, смеется”, — радуется женщина.

Они пережили оккупацию. Плакали от счастья, когда впервые за девять месяцев увидели на улице украинских защитников. Казалось, хуже всего позади, но российские оккупанты даже на расстоянии продолжили свой террор. “Все не у нас дома случилось, а у знакомых. Начавшийся артобстрел и осколки ему повредили руку, знакомый не растерялся, наложил ремни, остановил кровотечение и машиной, не дожидаясь скорой, вывез в больницу. Там его обезболили и отправили в детскую областную херсонскую больницу”, – вспоминает мама мальчика.

В больнице не было света, лифт не работал, его пешком поднимали в операционную на 6 этаже, а там под фонариками ампутировали руку. “Не могли руку спасти, потому что сильно была повреждена. Рваные раны были”, — говорит ребенок.

Когда состояние Артура херсонским врачам удалось стабилизировать, его решили эвакуировать в Киев. Быстрые сменялись поочередно на границе каждой из областей. "Херсонская бригада вывозит, дальше мы — николаевская забираем, дальше вывозим, бригады забирают, и для дальнейшего лечения парня", — рассказывают фельшеры, которые помогали эвакуировать мальчика.

Так Артур с сестрой и мамой добрался до столичного Охматдета. На руке парня до трех десятков швов, большинство врачи собираются снимать. Остальные, только когда убедятся на сто процентов, что рана будет залечиваться без последствий. "В дальнейшем, вероятнее всего, ему нужно будет проводить реконструктивную операцию, чтобы ту культю, которая осталась от руки, подготовить для протезирования", — говорят врачи.

На это еще может понадобиться несколько месяцев, но врачи уже ищут благотворителей, которые смогут помочь Артуру с протезированием и последующей реабилитацией. После выписки из больницы семья останется жить у родственников Киевской области, возвращаться домой пока решили не спешить.

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