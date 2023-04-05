Аналитик объяснил, зачем россияне минуют оккупированные территории и остановит ли это наступление ВСУ

Российские военные минуют поля и готовятся к обороне, понимая, что контрнаступление неизбежно, как и освобождение украинских территорий. Впрочем, для продвижения украинских это не будет серьезным препятствием.

Об этом в эфире телеканала FREEDOM рассказал военный аналитик Алексей Гетьман.

"Наша разведка, Генеральный штаб ВСУ, военно-политическое руководство страны прекрасно знают об этих действиях и попытках заменять территорию. У нас есть специальная техника, которая может ее разминировать. Это даже не саперы, а проезжающая и просто убирающая эти мины техника. Наши войска по этим минным полям и дорогам смогут передвигаться. Это задержит продвижение наших войск, но речь идет не о днях, а о часах, а может даже и минутах", — рассказал эксперт.

По его словам, даже после войны придется в течение длительного времени работать над тем, чтобы убирать мины с полей. По разным оценкам, говорит Гетьман, Украине понадобится до 10 лет для того, чтобы "убрать все это железо, которым россияне засорили нашу территорию".

"Мирное население, которое вернется на деоккупированные территории, должно быть очень осторожным, ходить только по определенным проверенным местам. Что касается наших аграриев, то здесь вообще будет очень сложно, потому что никто не знает, в каком поле какая мина лежит. Пускать туда комбайны, тракторы, К сожалению, будет опасно.Оккупанты прекрасно понимают, что не смогут остановить наши войска, поэтому иногда их действия больше направлены на то, чтобы поддержать военный дух тех военнослужащих или коллаборантов, которые находятся на временно оккупированных территориях, будто они готовятся, все будет нормально., все идет по плану. Хотя в душе они уже понимают, что ситуация для них проигрышна и безнадежна", — сказал Алексей Гетьман.

Напомним, эксперты неправительственной организации Mines Advisory Group отчитываются, что около 40% территории Украины загрязнены минами. В стране есть противопехотные и противотанковые мины, мины – ловушки, кассетные и неразорвавшиеся боеприпасы.

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