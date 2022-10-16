Аналитик рассказал, что необходимо изменить в России, чтобы после победы Украины она снова не напала

В ближайшие годы после победы Украины Россия снова может на нас напасть.

Когда закончится полномасштабная война, Россия снова может напасть не только на Украину, но и на других соседей, если не произойдет демилитаризация, а в долгосрочной перспективе – денуклеаризация России, а тем более если не произойдет длительный, сложный процесс деимперализации России.

Об этом ТСН.ua рассказал политический аналитик, директор Школы политической аналитики Киево-Могилянской академии Максим Яковлев.

"Россия будет представлять угрозу и однозначно будет иметь желание напасть снова не только на Украину, но и на других соседей. Потому что у России есть свои интересы в Северном Казахстане, ну под интересами понимается то, что в российском понимании есть только одна империя – российская. Все порабощенные народы воспринимаются как те, которые должны быть благодарны за это порабощение, поэтому Россия, которая и дальше будет вариться в своей имперской идеологии, российская нация, не придумавшая для себя никаких других ориентиров, чем расширение, экспансия, порабощение народов, в том числе на собственной территории", — отметил эксперт.

Аналитик подчеркнул, что Дагестан и другие порабощенные Россией народы заслуживают своего независимого государства.

"Потому что, как мы видели с протестов в Дагестане, как ведет себя "князек" Чечни (Рамзан Кадыров – ред.) – это просто отдельная вотчина, которая платит дань. В Чечне вроде бы нет мобилизации, однако чеченцы снимают тиктоки с Украины. Буряты, удмурты, все эти народности, населяющие территорию России, находятся под ее угнетением, они те, на кого уже Россия напала, поэтому для того, чтобы Россия потом не имела намерений снова напасть на Украину или на других соседей, она должна быть демилитаризована., денуклеаризированная, а в первую очередь – деимперализованная. Россия должна найти себя, найти какую-то национальную идею, отказаться от своего имперства. И только тогда можно будет успокоиться и выдохнуть", — резюмировал Яковлев.

Решится ли Путин второй раз атаковать Киев

Причинами прибытия в Беларусь российских военных, входящих в состав региональной группировки войск, могут быть страх самопровозглашенного президента РБ Александра Лукашенко, попытка России оттянуть ВСУ на северную границу, а также возможное наступление на Киев. Такое мнение высказал аналитик Европейского Совета по международным отношениям Павел Слюнькин.

Как пишет информационное агентство CNN со ссылкой на экспертов, ближайшие недели в Украине будут критическими и непредсказуемыми. Россия, вероятнее всего, усилит военный ответ на контрнаступление ВСУ.

Советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что для повторного наступления на Киев Россия может накопить 20-30 тыс. военных и сочтет, что этого достаточно.

По мнению военно-политического обозревателя Александра Коваленко, Россия может попытаться снова пойти на Киев со стороны Беларуси, однако не исключено, что страна-агрессор просто создает такую видимость, чтобы оттянуть украинские войска из других направлений фронта.

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