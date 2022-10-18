Аналитик рассказала, как Турция зависит от российского газа и понимает ли угрозы

Турция на 40% зависит от поставок российского газа. В то же время, это государство понимает угрозы со стороны России и пытается диверсифицировать поставки газа.

Об этом интервью ТСН.ua старший аналитик Центра исследований современной Турции Евгения Габер

"Турция понимает определенные угрозы со стороны России. Я не уверена, что есть понимание, насколько глубокой может быть зависимость от российского газа. Потому что какие-то попытки диверсификации происходят, но Турция на 40% зависит от российского газа. А все эти заявления об украинском теракте на турецких потоках или саботаже — это все колокольчик для Турции, потому что таким образом РФ намекает Турции, что если что-то пойдет не по плану, есть все возможности, чтобы остановить подачу газа во внутренний рынок Турции", — сообщила Габер.

Аналитик подчеркнула, что Турция пытается использовать сотрудничество с Россией для создания газового хаба.

"Турция, если не вспоминать предыдущие годы, когда Украина помогала накачивать турецкие трубы своим газом, то там все понимают, что с Россией нужно быть очень осторожными. С другой стороны – из-за недальновидной политики Турции зависимость от российского газа там есть. А потому Турция пытается. использовать сотрудничество с РФ для создания имиджа регионального газового хаба, с другой — там пытаются диверсифицировать поставки газа", — подчеркнула Габер.

Создание газового хаба в Турции

Российский диктатор Путин во время встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом решил продвинуть свою идею по созданию в Турции газового хаба по продаже газа в Европу и другим странам и площадке для формирования цены на газ.

Эрдоган поручил правительству разработать шаги по созданию "газового хаба" в стране на замену поврежденным "Северным потокам".

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