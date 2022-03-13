Аналитики рассказали, как украинцам удается вычислять офицеров РФ, и почему те никогда не станут героями России

Даже генералы не могут укрыться от Байрактаров.

За короткое время у украинских и российских медиа появился ряд сообщений об уничтожении руководящих офицеров российской армии. Генералы Андрей Суховецкий, Андрей Колесников, Виталий Герасимов, а за ними полковники и мелкие офицеры – умирают под точным огнем украинских войск. Спецкорреспондент ТСН Станислав Ясинский пообщался об удивительной "урожайности" украинской "охоты" на офицеров с аналитиком сети OSINT-расследователей INFORM-NAPALM Антоном Павлушко.

Как случилось, что менее чем через три недели россияне потеряли так много офицеров высшего звена?

– Генерал при определенных обстоятельствах может оказаться очень близко от российских передовых позиций. Дальше нужно понимать, что за годы войны на Донбассе у нас сформировалась очень хорошая разведка. И так же очень хорошая аэроразведка. В эти годы ГУР и СБУ очень часто публиковали записи телефонных переговоров российских военных. Сейчас украинские спецслужбы также активно «слушают» всех россиян – поэтому определить, где конкретно находится та или иная влиятельная персона, я думаю, что технически это возможно, а дальше уже как повезет. Рано или поздно какой-нибудь российский генерал окажется на каком-то командном пункте. Приблизительно все понимают, где этот командный пункт может находиться. А дальше либо Байрактор достанется до него, либо украинская артиллерия.

Если бы генералы, о гибели которых говорят в наших медиа, были живы, то на следующий день российские пропагандисты записали бы с ними интервью. Где они стоят со свежим изданием газеты "Правда". Мол смотрите – генерал жив. Если этого интервью нет и не будет в течение месяца – то, скорее всего, этого генерала мы действительно убили. Еще о смерти офицера можно узнать через официальные сообщения. Если через некоторое время какой-то глава штаба 41-й армии будет иметь другую фамилию, то с предыдущим главой штаба что-то произошло.

Надо понимать – хоронить командиров с военными почестями в России будут только если они выиграют войну. Они войну не выиграют. На фронте у них дела не очень. Поэтому официальных событий, как это называли в Советском Союзе «гонки на лафетах» – такого не будет. По-тихому будут хоронить.

Несколько лет назад у нас в "Информ-Напалме" вышла статья о российских генералах, которые просто "пачками" начали попадать в автомобильные катастрофы. То есть, они буквально все не могли справиться с управлением авто. Или они не могли правильно чистить свое оружие. Это у них так же генералопад. Генералы чаще других умирают от неизвестных болезней и выпадают из окон. Сегодня, как говорится, 8 генералов ФСБ заменили. Я не исключаю, что через некоторое время кто-то из них снова не справится с управлением, или произойдет несчастный случай на охоте. Наверное, потому, что часть из них очень много знает.

Но не следует фиксироваться только на генералах. Можно посмотреть на множество офицеров, которых ежедневно убивает украинская армия. Несколько полковников, подполковники – пачками. Это может быть тактикой ВСУ – определять, где находится какая-то военная шишка, и ее убирать. Смерть одного русского солдата – она ничего никому не даст. А убрать сразу несколько человек из штаба – это выводит из строя на время какую-нибудь российскую бригаду. Я думаю, что украинская разведка очень хорошо работает в этом плане.

– Как технически это может быть сделано, если у них шифрованная связь?

- Шифрованная связь очень классна в теории. В теории каждому раздали эту шифрованную трубу «эра» – и по ней должны разговаривать. На практике подразделение попало под обстрел, все разбежались и «трубу» забыли. Все – есть подразделение на фронте, которое должно иметь шифрованную связь, но на деле ее нет. И вот есть часть подразделов, где шифрованные трубки есть, а в части – нет. Но связываться нужно со всеми. Потому люди для быстрой связи переходят на обычные мобильные телефоны. Можно сказать, что это заблуждение росармии. Но как им связываться? Это на учениях все ходят с хорошими еще не распакованными из целлофана шифрованными телефонами. На практике – нет. Ну и вообще, если генералы между собой общаются через шифрованные каналы, то уже капитаны и майоры – они перекликаться с окопов будут через обычный украинский или российский мобильный телефон. А дальше мы возвращаемся к возможности украинской стороны пеленгировать все происходящее в мобильной сети. А еще – непахане поле – это украинские РЭБы (станции радиоэлектронной борьбы). Они есть, они трудятся. И я не исключаю, что с помощью наших американских партнеров, у нас есть возможность блокировать эти шифрованные каналы связи. И они переходят на обычную мобильную связь. А дальше работают разведка, ССО и артиллерия.

Минус еще один командный пункт российских оккупационных войск "Минус — еще один командный пункт российских оккупационных войск на нашей территории. — Главнокомандующий ВС Украины/CinC AF of Ukraine генерал Валерий Залужный/Commander in Chief of the Armed Forces of Ukraine General Valerii Zaluzhyi Опубликован Генеральный штаб ВСУ/General Staff of the Armed Forces of Ukraine Суббота, 12 марта 2022 г.

- Эта работа по уничтожению командного звена противника на войне является ключевой?

- Ну конечно, все же (русские военные – ред) прекрасно понимают, кто начальник у них там, какой армии. И начинаются слухи по всей армии. Если может прилететь Байрактар, или снаряд и просто убить вашего генерала, то это влияет на боевой дух. А дальше еще какой-нибудь генерал подъедет к передовой линии и получит свое.