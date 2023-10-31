"Аналогов нет в мире": командующий ССО рассказал об украинских дронах, которые применяют даже в операциях под водой

Командующий Сил специальных операций (ССО) Виктор Хоренко рассказал о важности дронов в полномасштабной войне России против Украины. По его словам, беспилотники широко используются в разных задачах: в воздухе, на земле, воде и под водой. А у украинских разработок нет аналогов в мире.

Об этом Хоренко рассказал в интервью ТСН.

"Мы видим, как перестраиваются боевые действия. Если в начале 2022-го года не так широко применялись дроны, то сейчас они широко применяются в разных задачах: будь это воздух, земля, вода или под водой. У нас есть широкий спектр их. Разумеется, многие украинские разработчики, многие инженеры стали в ряды. И просто, которые хотят реализоваться, аналогов которых нет даже в мире. Мы будем использовать воздушное пространство, это понятно, надводное, подводное, наземное также. Есть некоторые сферы, которые идут немного быстрее. Много разработок и испытаний проводится", – отметил командующий ССО.

Хоренко рассказал, что научить оператора занимает много времени, однако это уже не два-три года, как было раньше. По его словам, военные используют технику, когда есть возможность, чтобы не использовать жизни людей.

"И то, что вы видите часть в СМИ, то, что мы можем опубликовать – это лишь часть нашей работы. Для нас когда-то Крым, казалось, такие годы войны, мы не могли наносить потери или не было возможности. Мы все переосознали и видим по тому что мы работаем по Крыму, работаем по их логистическому обеспечению и по их базам. Все, что может нести нам угрозу и есть в этом районе, – это все для нас реализованные задачи. И у нас глаза есть во многих местах", – говорит Хоренко.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео Командующий, до сих пор остававшийся в тени. Первое интервью Генерала Хоренко

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