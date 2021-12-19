Ананасы в Украине: как вырастить, какие цены и что приготовить из фруктов на Новый год

Ананасы в Украине: как вырастить, какие цены и что приготовить из фруктов на Новый год

Диетологи же ценят ананасы прежде, потому что полезные.

Они богаты витаминами и способствуют лучшему усвоению белковой пищи: ананасы – тропические фрукты, которые сейчас используют во многих кухнях мира. Плоды можно приобрести. Или вырастить в собственной квартире. Как это сделать и что приготовить из вкусной мякоти, — говорилось в сюжете ТСН.19:30.

Ананасы: как выращивать

Выращивать ананасы Анатолий Патий начал лет 40 назад. В теплице Анатолия есть сорта, выведенные своими руками. В некоторых – фрукты весом до 15 килограммов. Цветут ананасы, в конце концов образуя плоды. Селекционер продает саженцы.

Размножаются ананасы несколькими способами. Ананасы неприхотливы. Потому их просто выращивать даже дома. Но растения боятся холода. Стоят саженцы от двухсот гривен. А деревья с плодами – и пятьсот, и тысячу долларов. А еще – Анатолий ростки скупает. Так что на этом еще и можно немного заработать.

Ананасы: цены на рынке

Перед новогодними праздниками – ананасы на тернопольских рынках – в ассортименте. Продают, в частности, испанские и Коста-Рики. Самые дешевые на этих лотках – пятьдесят пять гривен, самые дорогие – сто восемьдесят пять.

Хотя другие продавцы рекомендуют выбирать желтые – говорят – это зрелые. А еще – нужно покрутить ботву – верхушку ананаса. Но покупатели тщательно осматривают весь плод.

Ананасы: советы диетологов

Диетологи же ценят ананасы прежде, потому что полезны. В них больше витамина С, чем в лимоне. Также рекомендуют закусывать ананасами мясо: так оно лучше усваивается. А то, что ананасы способствуют похудению – это миф.

Ананасы: что приготовить

Экзотический ананас может стать звездой праздничного стола. Он подходит и к соленым и к сладким блюдам.

Следовательно, сумской шеф-повар Богдан Лебедь советует заменить традиционный картофельный гарнир на – ананасовый, в частности, ананас на гриле. Его лучше разрезать пополам. И ни в коем случае – не выбрасывать сердцевину. Перед запеканием – замариновать с сахаром, солью, розмарином. 7 минут на гриле – и ананасовый гарнир готов. К нему можно добавить утку. В ресторане такое блюдо обойдется в 200-250 гривен. Себестоимость приготовленной дома – 70.

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