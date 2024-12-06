Андрей Шевченко встретился с детьми защитников Украины: фото, видео

Футбольные подарки, фото и живое общение с самим Андреем Шевченко. Именитый футболист сегодня встречался с детьми украинских героев, некоторые из малышей на встречу приехали прямо из больничной палаты "Охматдета". Встреча с кумиром прошла в уютной и веселой атмосфере.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Сергея Моргуна.

В актовом зале Дома футбола собрались дети украинских защитников и защитниц. Все они ждут футбольную легенду —Андрея Шевченко. Большинство даже не видели его на поле как футболиста, потому что родились позже, но знают о достигнутом Золотом мяче, где он играл, за кого больше забивал голов.

Среди присутствующих – восьмилетний Саша Семенов. Он очень любит футбол. Увидеть Андрея Шевченко мальчик мечтает уже давно, а также — получить автограф или фото. Саша Семенов — футболист со стажем в полтора года, у него даже есть три забитых гола на настоящих турнирах. Он хочет стать как Андрей Шевченко.

Саша Семенов

Но все мечты на паузу поставила сначала война — они из Энергодара, затем — эвакуация через российские блокпосты. А потом болезнь — острая почечная недостаточность и госпитализация в "Охматдет". Здесь обнаружили еще и опухоль — сейчас идет химиотерапия. Но Саша держится хорошо — между лечениями придумывает игры, а еще учится во втором классе. Благодаря государственной организации "Школа Супергероев", которая работает под патронатом первой леди Украины Елены Зеленской, учителя занимаются с ним в больнице.

Встречу с кумиром помог организовать проект "Здійсни мрію" от 1+1 media. Дети встречают Андрея Шевченко аплодисментами, а он в ответ благодарит тех, кто защищает нашу страну и дает возможность проводить такие встречи.

Встреча детей с Андреем Шевченко

"Очень приятно, что у деток есть интерес к игре, к футболу, что знают о национальной команде. Очень приятно видеть улыбки у деток, я думаю, что им понравилось", — говорит Андрей Шевченко.



Среди подарков — шарфики, пряники, билеты на финал чемпионата Украины и футбольные мячи. Но больше всего радости у детей — от общего фото со своим кумиром. Еще и те его слова: "Если мечтаешь и стараешься — все сбывается".

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