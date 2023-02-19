Анджей Дуда рассказал, как Польше готовились к защите от гибридной войны РФ

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что пробуждение российского империализма стало очевидным еще в 2008 году, когда РФ совершила военное вторжение в Грузию. А усиленные меры безопасности в Польше начались после так называемого "мигрантского кризиса" осенью 2021 года, созданного на границе с российским государством-сателлитом Беларусью.

Об этом он говорил в интервью с Наталией Мосейчук.

По его словам, во время скрытой российской агрессии в Украине в 2014 году в Польше не было сомнений, кто оккупировал Луганскую и Донецкую области и Крым.

"Мы точно знали, что это просто российское вторжение в Украину, хотя и скрытое, замаскированное термином "сепаратисты". Тогда мы знали, что российский империализм возродился, и когда осенью 2021 года наша граница подверглась гибридной атаке в виде выталкивания групп мигрантов к польской границе, мы уже знали, что это становится опасным, и мы очень усилили защиту нашей границы”, — рассказал польский президент .

С этого момента, по словам Дуды, начался ускоренный процесс модернизации вооруженных сил Польши.

“Мы уже давно увеличивали расходы на оборону, но этот процесс интенсифицировался. Прежде всего мы решили решительно защищать границу, чтобы показать, что мы готовы и не недооцениваем опасность. Оказалось, что мы были правы, что это была правильная вещь, правильное действие. Для нас это также было очень важно, потому что это также показало нашим службам и нашим военным, что ситуация действительно специфическая, напряженная, какая у нас еще не было, и что это действительно требует повышенной готовности”, — подчеркнул президент Польши.

Анджей Дуда отметил, что в это время были ожидания различных провокации с российской стороны, но кроме этой гибридной атаки их фактически не было.

"Конечно, были также разные попытки пересечь наше воздушное пространство и воздушное пространство других стран НАТО. Отсюда и миссии по патрулированию воздушного пространства Air Policing, например над странами Балтии, которые также выполняли наши самолеты и наши пилоты. В общем, можно сказать, что мы находимся в такой повышенной боевой готовности, и именно эта белорусская гибридная атака мигрантов на нашу границу, несомненно, согласованная с Кремлем, с Москвой, была для нас четким горячим сигналом. Сегодня мы смотрим на войну, которая возникла из-за нападения России на Украину, как на определенное следствие того, что раньше произошло на нашей границе”, — заявил он.

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