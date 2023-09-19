Анекдот или практическая идея: помогут ли энергосистеме Украины заключенные на велогенераторах

В Украине уже на официальном уровне заговорили о том, не производить ли электроэнергию за счет заключенных, которые могут крутить педали на велогенераторах. Такой законопроект на днях, когда все чаще говорят о возможном блэкауте, зарегистрировал нардеп от "Слуги народа" Сергей Гривко.

Напомним, нардеп предлагает, чтобы на законодательном уровне заключенным предоставили возможность заработать сокращение срока кручением педалей на велогенераторе. По данным автора законопроекта, каждый год заключенный может сокращать свой срок на 30 дней при условии, что он выполняет нормы производства электроэнергии, которые, возможно, будут установлены Минюстом.

"Я учитывал опыт Бразилии. Такая инициатива была и в США. Пытаюсь предложить такую идею для обсуждения, — рассказал в комментарии для ТСН.ua Сергей Гривко. — Там (за рубежом — ред.) люди ищут новые пути исправления заключенных и ищут общественную пользу от их работы".

По словам нардепа, он надеется в скором времени узнать о позиции Минюста, которому подчинены украинские тюрьмы.

При этом Гривко не скрывает, что многие критики этой инициативы есть и во фракции, поэтому ответить на вопрос о том, поддержит ли большинство такую идею – сложно. Но при этом он уверен, что в свое время эта идея будет реализована.

Эксперт и бывший глава Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький в комментарии ТСН.ua говорит, что такая идея, по его мнению, "чистой воды популизм в рамках анекдота".

"Такой проект был в Бразилии, но он не существовал там слишком долго. Он был направлен на то, чтобы заключенные продемонстрировали свою сознательность. Но там речь не шла об энергобезопасности страны", — говорит Сергей Старенький.

Как отмечается в открытых источниках, один из первых случаев производства электроэнергии с помощью велогенераторов произошел в 2012 году в тюрьме Бразилии. Инновационная программа позволила заключенным сократить дни пребывания за решеткой в обмен на катание на велотренажерах, подключенных к переработанным автомобильным аккумуляторам, которые использовались для освещения городской площади. Также эта идея рассматривалась в одном из штатов Америки, но так и не была воплощена в реальность.

Кстати, на сегодняшний день различные производители предлагают украинцам приобрести ручные генераторы, цены на которые стартуют от 1990 грн. и устройства, которые можно крутить ногами и производить электроэнергию. Цены на последние составляют в среднем около 11 тысяч гривен. С помощью таких устройств можно зарядить телефон и другие гаджеты. В конце декабря 2022 на центральном железнодорожном вокзале столицы всем желающим давали возможность крутить педали на велогенераторе, от работы которого работало освещение на елке, установленной на первом этаже.

ТСН.ua спросил у родственников одного заключенного, что они думают на счет такой идеи, и согласился бы их близкий на такое предложение, чтобы уменьшить себе срок.

"Мне идея с этими велогенерационными установками кажется странной и смешной, не думаю, что это будет реально воплотить в жизнь. Но, думаю, многие бы в тюрьме согласились на такое, чтобы поскорее выйти на свободу", — поделился с нами своей мыслью брат заключенного.

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