Ангел-хранитель: как выглядит, что делает и зачем помогает людям

Ангел-хранитель: как выглядит, что делает и зачем помогает людям

Предоставляется Ангел-хранитель человеку Господом Богом после таинства Крещения и подчиняется только Богу.

По православной вере Ангел-хранитель постоянно находится возле каждого человека, чтобы беречь и охранять его от зла. Ангел-хранитель предоставляется человеку Господом Богом после таинства Крещения и подчиняется только Богу.

Как выглядит и как оберегает человека Ангел-хранитель, как и почему ему нужно молиться — читайте на сайте ТСН.ua.

Кто такие ангелы

Ангелы – воинство Божие, имеющее четкую иерархию. Человек может видеть ангелов только по воле Божией. По приказу Бога, ангелы являлись людям, чтобы известить какие-то события или уберечь от чего-то. Недаром ангел переводится с греческого языка, как вестник.

Так, ангел возвестил Деве Марии о рождении Сына Божия. Ангел остановил Иосифа Обручника, когда он узнал о беременности Девы Марии и хотел избавиться от нее.

Ангел сидел у гроба Господня, когда пришли женщины-мироносицы и возвестил, что Господь воскрес.

Когда люди видели ангелов, они пугались и дрожали. Почему?

Ангел-хранитель в искусстве

Считать истинным изображение ангелов в виде маленьких пухленьких ребятишек с крылышками (как например, в Сикстинской Мадонне Рафаэля) – это все равно, что вводить себя в заблуждение. Вообще, отражение ангельской темы в искусстве — лишь фантазии талантливых художников, опираться на которые не полезно.

Священное Писание описывает ангелов совсем по-другому. Ангелы – воины Сил Небесных, великие и суровые великаны.

Изображение ангелов в Библии

О том, как страшно выглядят ангелы, свидетельствует 1 глава Книги пророка Иезекииля:

4 И я видел, и вот, бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него;

5 А из средины его как бы свет пламени из средины огня; и из средины его видно было подобие четырех животных — и таков был вид их: облик их был, как у человека;

6 И у каждого четыре лица, и у каждого из них четыре крыла;

7 А ноги их — ноги прямые, и ступни ног их — как ступня ноги у тельца, и сверкали, как блестящая медь, (и крылья их легкие);

8 И руки человеческие были под крыльями их, на четырех сторонах их;

9 И лица у них и крылья у них — у всех четырех; крылья их соприкасались одно к другому; во время шествия своего они не оборачивались, а шли каждое по направлению лица своего;

10 Подобие лиц их — лице человека и лице льва с правой стороны у всех их четырех; а с левой стороны лице тельца у всех четырех и лице орла у всех четырех;

11 И лица их и крылья их сверху были разделены, но у каждого два крыла соприкасались одно к другому, а два покрывали тела их;

12 И шли они, каждое в ту сторону, которая пред лицем его; куда дух хотел идти, туда и шли; во время шествия своего не оборачивались;

13 И вид этих животных был как вид горящих углей, как вид лампад; огонь ходил между животными, и сияние от огня и молния исходила из огня;

14 И животные быстро двигались туда и сюда, как сверкает молния;

15 И смотрел я на животных, и вот, на земле подле этих животных по одному колесу перед четырьмя лицами их;

16 Вид колес и устроение их — как вид топаза, и подобие у всех четырех одно; и по виду их и по устроению их казалось, будто колесо находилось в колесе (Иезекииль 1:4-26).

Ангел-хранитель на иконах

Вид ангелов у пророка Иезекииля не имеет прямого отражения на иконах. Иконография изображает ангелов символически и схематично.

Чаще, на иконах ангел – это красавец-юноша с крыльями. Красота и юность – символ совершенства. Крылья – символ выполнения быстрой воли Божией.

В храмах ангелы имеют более схематичное изображение – в виде крыльев.

Имеет ли Ангел-хранитель характер

По православной традиции ангелы не имеют эмоций и особенностей характера, как люди. Они лишь строго и неустанно выполняют волю Божию и выполняют столько, сколько Бог захочет.

Человека очень любит и ценит Бог, поэтому Его ангелы охраняют и оберегают каждого из нас от рождения до смерти. По некоторым преданиям, Ангел-хранитель есть у каждого человека, даже некрещеного, потому что Господь любит каждого из нас, и ждет нашего покаяния и признания Его святости.

Молитвы Ангелу-хранителю

Православный христианин молится Ангелу-хранителю дважды в день — в утренних и вечерних молитвах.

Молитва Ангелу Хранителю

А́нгеле Христо́в, храни́телю мой святы́й и покрови́телю души́ и те́ла моего́, вся ми прости́, ели́ка согреши́х во дне́шний день, и от вся́каго лука́вствия проти́внаго ми врага́ изба́ви мя, да ни в ко́емже гресе́ прогне́ваю Бо́га моего́; но моли́ за мя гре́шнаго и недосто́йнаго раба́, я́ко да досто́йна мя пока́жеши бла́гости и ми́лости Всесвяты́я Тро́ицы и Ма́тере Го́спода моего́ Иису́са Христа́ и всех святы́х.

Ами́нь.

Но есть еще другие молитвы и акафист Ангелу-хранителю, которые по желанию можно читать.

В православных воскресных школах советуют читать книгу "Размышления христианина об Ангеле-хранителе на каждый день".

Зачем молиться Ангелу-хранителю

Отречься от человека или не помогать ему Ангел-хранитель по собственному желанию не может. Во-первых, у ангела нет собственного желания, а только желание Божие. Во-вторых: ангелы, отказавшиеся исполнять волю Божию, стали падшими ангелами – бесами и демонами.

Но человек своими поступками может сделать так, чтобы Ангел-хранитель получил ограниченные возможности. Это может произойти, когда человек впадает в грех.

Грех страшен тем, что человек становится беззащитным от демонов и бесов, которые корятся дьяволу. Вернуть защиту можно только после исповеди и причастия. А до того бесы будут мучить человека, и Ангел-хранитель ограничен в помощи.

Чтобы этого не произошло, верующий и молится Ангелу-хранителю. Просит уберечь от неправильных поступков, приводящих ко греху и беде. Ибо каждую минуту человек – под прицелом враждебных сил, которые тянут в грех, поэтому ему нужен такой помощник, который бы каждую минуту оберегал. Именно таким и есть Ангел-хранитель.

Чтением молитв человек чтит и благодарит Ангела-хранителя за помощь и поддержку в жизни.

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