Ангела Меркель сделала новые заявления об Украине, Путине и окончании войны: что она сказала

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель выпустила книгу своих мемуаров под названием "Свобода". Там она описывает, почему заблокировала приближение Украины к НАТО в 2008 году, как поддерживала связи с Россией и покупала дешевый газ.

Речь там и о ее миграционной политике, и о внутриполитической борьбе. Везде Меркель защищает свои решения. И собственной ответственности за войну Путина против Украины не видит. Ангела Меркель была канцлером страны на протяжении 16 лет вплоть до 2022 года.

О презентации мемуаров рассказала корреспондентка ТСН Наталья Фибриг.

Что известно о книге Меркель

Скоро три года, как Ангела Меркель больше не канцлер Германии. За это время она мало появлялась на публике, зато писала свои мемуары, самостоятельно, без помощи гострайтеров, то есть авторов, пишущих тексты за известных людей. На компьютере, не подключенном к интернету. Получилось более 750 страниц текста.

В воспоминаниях Меркель описывает детство и молодость в ГДР, как напилась на выпускном и упала с лодки в озеро, о попытках завербовать ее в «Штази» или как была сквотером в восточном Берлине, когда развелась с первым мужем и негде было жить. Когда падает Берлинская стена, Меркель греется в сауне, потом пьет пиво, утром выходит на работу.

Опыт немецкого канцлера и самой влиятельной женщины мира описывает на более 6 сотнях страниц. Несмотря на энергетическую зависимость Германии от России, отказ Украине и Грузии в приближении к НАТО, запущенную армию и инфраструктуру собственной страны, миграционный кризис, который вызвал рост немецких ультраправых, которые теперь даже побеждают на земельных выборах, Меркель убеждена - она все делала правильно.

Ангела Меркель на презентации книги

"Если хотите, говорите, что Меркель виновата. Просто я считаю, что это стране не поможет. Я несу ответственность за решения, которые были приняты в мое время. Но Меркель ушла, а железная дорога не стала работать лучше, линии электропередач не строят быстрее. Потому что многие проблемы того времени это проблемы системные", - заявила Ангела Меркель.

Что Меркель говорит о войне в Украине

О ее политике в отношении России и Путина Меркель расспрашивают напоследок. Она рассказывает, что Путин пошел на полномасштабное вторжение также из-за пандемии ковида, потому что перестал ездить на саммиты, общаться с Меркель и, мол, так радикализировался.

"Поскольку Путин не приехал в Рим из-за пандемии и участвовал только по видеосвязи, у нас не было возможности пообщаться с ним в кулуарах встречи. Мы также не смогли поговорить с президентом Китая Си Цзиньпином, который, безусловно, имеет влияние на Путина. Он также был по видеосвязи. Прямой обмен мнениями был очень важным, особенно когда говоришь с политиками из стран с недемократическим правлением, потому что наши мировоззрения очень отличались", - говорит Меркель.

Что говорит Меркель о вступлении Украины в НАТО

Меркель убеждена, что была права, когда на саммите НАТО в 2008 году заблокировала предоставление Украине ПДЧ. Иначе Путин точно бы разозлился, а Альянс Украину не защитил бы. Впрочем, ни вооруженной поддержки Украине взамен, ни усиления собственной армии Меркель не сделала. И поддерживала отношения с Москвой за дешевый газ.

"Тогда я старался не разорвать эти отношения полностью, не только из-за экономики, но и политически. Ну и дешевые энергоносители и немецкая экономика тоже И оглядываясь назад, я лично не считаю, что это было ошибкой, должен это сказать. И я знаю, я знаю, что есть споры по этому поводу, но нет смысла мне говорить, что я тогда все понимала неправильно, а сейчас открываются глаза. Это не так. Да и зачем мне это делать, чтобы получить одобрение?", - говорит она.

Ангела Меркель

Меркель об окончании войны в Украине

Когда весной 2022 года стали известны преступления оккупантов в Буче и президент Зеленский пригласил Меркель и Саркози, блокировавших приближение Украины к НАТО, в Украину посмотреть на последствия своей политики, Меркель была в отпуске и ответила письменно.

Теперь Меркель говорит, что войну нужно заканчивать по дипломатическому пути и Украина не сможет принять решение самостоятельно, а только с партнерами.

Мемуары Меркель переводите на 40 языков. Вскоре эксканцлер отправится в тур, в Соединенных Штатах она будет представлять книгу вместе с экспрезидентом Бараком Обамой. Ее гонорар оценивают более чем в 10 миллионов евро. Перевод ее мемуаров на украинский должен выйти в следующем году.

Путин напал на Украину, потому что не поговорил с Меркель? Исповедь бывшего канцлера Германии

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