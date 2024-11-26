"Ангелы жизни": как на передовой спасают тяжелораненых воинов — эксклюзивный репортаж TSN.ua

Под грохот взрывов снарядов работают те, кого часто называют "ангелами жизни". Это медики 5-й отдельной штурмовой бригады, которые ежедневно героически спасают наших защитников в стабилизационном пункте. Их работа – это борьба за каждое сердце, за каждое дыхание, за каждого человека.

Они работают под бешеным давлением, иногда без сна и отдыха, но всегда находят в себе силы бороться за жизнь каждого украинца. Медики – это те, кто первыми принимают на себя удар последствий войны. Смотрите эксклюзивный репортаж TSN.UA.

Доктор-травматолог Александр говорит, что травмы на фронте отличаются от тех, которые можно получить в гражданской жизни. Он отметил, что очень часто приходится быстро определить, кому первому нужно оказать помощь.

"Это тяжелая нагрузка на психику. Но ко всему человек привыкает. Иногда люди чего-то боятся, например, мобилизации в ВСУ. Я о себе могу сказать, что это большая школа", — сказал он.

Медик отметил, что в стабилизационном пункте они пытаются спасти тяжелораненых воинов перед эвакуацией в госпитали.

Врач-анестезиолог Руслан говорит, что попал в ВСУ еще в апреле 2022 года. В медицинской роте он работает с весны 2024 года.

Руслан

Медицинский брат Иван рассказал, что на войну он попал тоже в 2022 году, когда началось полномасштабное вторжение.

Иван

Также медики рассказали, чем их работа важна для каждого бойца и как они работают.

Больше смотрите в эксклюзивном репортаже: У НИХ НЕТ ПРАВА НА ОШИБКУ! Стабилизационный пункт в войне. Репортаж из ада.

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