Аннексия Крыма: какое соглашение Путину предлагал Обама

На одной из встреч с американцами уже при следующей администрации Владимир Путин в присутствии советника Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джона Болтона мимоходом сказал — в 2014 году Барак Обама предлагал ему соглашение: США готовы были закрыть глаза на аннексию Крыма, если бы Путин остановился на этом. Но потом, по уверению Путина, Обама сам отказался от своего предложения.

Об этом заявил в интервью Ольге Кошеленко в проекте "USA-UA: Cекретні файли Білого дому" Джон Болтон, советник по нацбезопасности США (2018-2019 годы).

"Да, думаю, вполне возможно, что Обама именно так и сказал: смотри, можешь забирать Крым, но не трогай все остальное. Это вполне в духе политики Обамы по умиротворению по отношению и к России, и Ирану, и Китаю. Доминантное крыло в Демократической партии считает, что пока мы не проявляем враждебности, другие люди будут вести себя хорошо. И если бы это было так, мир был бы гораздо более безопасным местом", - сказал он.

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Справка:

В феврале 2014 года в Крыму появлялись вооруженные люди в форме без опознавательных знаков, захвативших здание Верховного Совета Крыма, Симферопольский аэропорт, Керченскую паромную переправу, другие стратегические объекты, а также блокировку действий украинских войск. Российские власти поначалу отказывались признавать, что эти вооруженные люди являются военнослужащими российской армии. Позже Владимир Путин признал, что это были российские военные.

16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя состоялся непризнанный большинством стран мира "референдум" о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав.

Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали результаты голосования на "референдуме". Владимир Путин 18 марта объявил о "присоединении" Крыма к России.

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