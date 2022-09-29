Аннексия РФ захваченных в Украине территорий: зачем это Путину и возможные сценарии развития событий

В так называемых "ЛНР" и "ДНР", а также на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей закончились "референдумы" о присоединении к РФ.

Российские власти заявляют, что каждый псевдореферендум получил от 87 до 99% одобрения жителей Украины. Поэтому 30 сентября, как заявил спикер Путина Дмитрий Песков, Кремль объявит об аннексии захваченных территорий Украины.

США и ЕС уже заявили, что такое решение российского диктатора будет иметь тяжелые последствия для экономики России. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что реализация РФ так называемого крымского сценария и очередная попытка аннексии украинской территории будет означать, что с Путиным не о чем говорить.

Зачем Кремлю именно сейчас понадобилось это обремененное серьезными последствиями решение и как будут развиваться события дальше, ТСН.ua собрал мнения экспертов о возможных после аннексии сценариях.

Зачем РФ хочет присоединить захваченные украинские территории

Министерство обороны Великобритании срочность аннексии РФ территорий Украины и одновременно объявление в России частичной мобилизации объясняют провалом "спецоперации" Путина.

"Эта срочность, вероятно, вызвана опасениями неизбежного наступления Украины и ожиданием большей безопасности после формального присоединения к России", — сообщает британская разведка.

Главный редактор Defense Express Олег Катков считает, что Россия формально может присоединить украинские территории к своему составу в качестве повода для применения оружия массового поражения. Тем более, что именно с ядерными угрозами было и выступление самого российского диктатора Путина, когда он объявлял свою речь о проведении так называемых "референдумов" в Украине и частичной мобилизации в РФ.

"Российская Федерация формально может присоединить украинские территории к своему составу как повод для применения оружия массового поражения. Но это попытка наверняка выиграть время, запугать, показать оружие. Будем надеяться, что до этого не дойдет. На мой взгляд, аннексия территорий ничего не изменит", — подчеркнул Олег Катков.

Председатель Комитета ВР по внешней политике Александр Мережко также считает, что Россия решила аннексировать захваченные украинские территории, чтобы шантажировать мир ядерным оружием. "Кремль запланировал проведение таких фейковых референдумов заранее. Это средство политического давления и шантажа. Дело в том, что такие референдумы Кремль использует для возможности аннексии оккупированных территорий. А затем такая аннексия дает возможность Кремлю шантажировать мир возможностью использования ядерного оружия", — пояснил он.

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В то же время, военный эксперт Михаил Жирохов говорит, что таким образом глава Кремля будет пытаться перевести "спецоперацию" на другой формат и начнет мобилизовать украинцев из аннексированных регионов. Он добавил, что так называемые "референдумы" проводились для того, чтобы оккупированные территории закрепить на законодательном уровне и объявить мобилизацию.

Жирохов сомневается, что после этого Путин объявит войну. Скорее всего, РФ переведет свою "специальную военную операцию" в пределы "контртеррористической". Это то, что было в Чечне с 1994 по 2004 год — то есть будут трактовать, что это якобы "территория России" и там есть "террористы", — предполагает Жирохов.

Что будет после аннексии: сценарии развития событий

1. Россия хочет сыграть второй раз "Крымский сценарий" и так же забрать остальную часть оккупированных территорий.

После псевдореферендумов в РФ вероятнее всего так же заявят о незыблемости их границ, чтобы таким образом удерживать ВСУ от контрнаступления. Об этом рассказал эксперт, ведущий специалист Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко при МИД Станислав Желиховский.

"Совершенно очевидно, что Москва предпочитает повторить так называемый Крымский сценарий. Чтобы, как и в 2014 году, после проведения псевдореферендума заявить о незыблемости границ. Все ради того, чтобы мировое сообщество сдерживало контрнаступление украинских сил, как это было 8 лет назад, в Крым. Российский режим хочет вступить дважды в одну реку, используя те же нарративы", — сказал Желиховский.

2. Режим Путина окажется под реальной угрозой.

Весь цивилизованный мир, кроме России, будет считать эти территории Украиной. Британский аналитик Анатолий Ливен считает, что проведение "референдумов" на оккупированных территориях Украины, возможно, является более опасным знаком, чем объявление мобилизации. "Если это произойдет, это означает, что Москва готова воевать бесконечно долго, а Украине останется надеяться на нестабильное прекращение огня с перерывами на активные боевые действия", — пишет автор.

Он уверен, что если Кремль все же пойдет на немедленную аннексию, то в российском обществе будет расти недовольство, и тогда режим Путина окажется под реальной угрозой. "Тогда к власти может прийти человек, который обвинит лично Путина в провале и решит расширить войну за пределы Украины и объявит тотальную мобилизацию", — считает аналитик.

3. Еще большая экономическая и политическая изоляция РФ.

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что планирует внести резолюцию, осуждающую Россию за так называемые "референдумы". Дипломатка призвала Совбез осудить применение силы для перекройки границ.

Также она пояснила, что фейковые "референдумы" РФ могут открыть "ящик Пандоры", который потом не смогут закрыть.

"Мы должны иметь храбрость и поддержать суверенитет и территориальную целостность Украины. Это защита наших коллективных дел. Это действительно мир и безопасность", — подытожила она.

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Что касается санкций, то они в ответ на аннексию будут усилены и будут иметь тяжелые для России последствия. С таким заявлением выступила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы готовы возложить на Россию дополнительные быстрые и тяжелые экономические последствия – вместе с нашими союзниками и партнерами – в ответ на эти действия, если они (россияне – ред.) пойдут дальше по аннексии", — заявила представитель администрации Байдена.

Она напомнила, что Соединенные Штаты и другие страны-члены G7 выступили с общим заявлением, что никогда не признают претензий РФ на суверенные территории Украины, а также не будут признавать какие-либо результаты фейковых референдумов.

Напомним, в ISW объяснили, зачем Путину аннексия оккупированных после 24 февраля территорий.

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