Аномалии в небе Украины: почему полярное сияние чаще видят над Киевом и при чем здесь война

В минувший четверг, 2 мая, в вечернем небе над Украиной можно было видеть удивительные свечения. Над Киевом и многими другими регионами заметили полярное сияние, а также белое свечение в виде круга, словно опускавшегося с неба до земли.

Многих украинцев действительно испугал круг белого света в ночном небе, потому что он исчезал и снова появлялся на небе, и как будто приближался к земле.

Кто-то в Сети шутил о пришельцах и писал о марсианском ленд-лизе для Украины. Зрелище действительно многих поразило, учитывая жизнь украинцев под постоянной угрозой ракетных ударов со стороны России.

Позже стало известно, что белый круг в небе – это сгорание второй ступени носителя SpaceX Falcon 9 после запуска в космос двух спутников WorldView Legion.

Совпали два явления – естественное и техническое

Ученые говорят, что в этот раз в небе над Украиной совпали техническое и природное явления, что имело соответствующий эффект.

Полярное сияние в Украине

По словам профессора Михаила Орлюка, в ночь на 3 мая Землю накрыла мощная магнитная буря. Именно поэтому в разных регионах Украины от Волыни до Харькова наблюдалось в небе полярное сияние. Кстати, год назад такое необычное явление уже было над Украиной.

Ученый объясняет, что столь частые возникновения полярного сияния над Украиной связаны с солнечной активностью.

"Сейчас год максимальной солнечной активности, когда чаще происходят выбросы плазмы на Солнце, они долетают до Земли и наталкиваются на магнитосферу. После этого эти частицы двигаются вдоль силовых линий магнитного поля и высыпаются в районах у магнитного полюса Земли. Это так называемое "авроральное кольцо", где силовые линии магнитного поля входят в Землю. Частицы летят по силовым линиям и когда проникают в атмосферу Земли, за счет взаимодействия в основном с атомами кислорода и азота, начинается их свечение разными оттенками зеленого и красного цветов", – рассказывает ТСН.ua Михаил Орлюк, завотделом геомагнетизма Института геофизики НАН Украины.

Профессор добавляет, что когда происходят мощные магнитные бури, то летящая от Солнца плазма может проникать в атмосферу нашей планеты в более южных регионах Земли. Поэтому полярное сияние можно увидеть над территорией Украины.

"Фактически это и случилось в прошлый вечер. А еще это совпало с запуском 2 спутников ракетой Falcon 9, вторая ступень которой "сгорала" как раз в том месте, где ее видели жители Киева. Поэтому объединились два явления – техническое и естественное. Оба атмосферных свечения заметили украинцы", — заключает Михаил Орлюк.

Загадочный белый круг – след от сгорания части космической ракеты

Из-за войны часто смотрим в небо

Ученые отмечают, что полярное сияние случалось и раньше, просто на него никто не обращал внимания.

"Из-за войны и частых ракетных обстрелов – люди более насторожены, часто смотрят в небо. Поэтому исключительно психологически замечают все, что там сейчас происходит. А еще почти все "вооружены" камерами на телефонах, что способствует скорости распространения информации о том, что что-то необычное есть на небе. Поэтому полярное сияние быстро заметили и зафиксировали. Собственно, как и в прошлом году", — рассказывает ТСН.ua Анатолий Казанцев, старший научный сотрудник астрономической обсерватории Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Почему полярное сияние видно в Украине?

Главная причина, почему полярные сияния происходят на широтах Украины, заключается в том, что космические лучи или заряженные частицы постоянно, ежесекундно, ежеминутно летят к Земле.

"Эти частиц относительно немного. Когда они попадают в атмосферу Земли, то подавляющее их большинство летит вдоль силовых линий к полюсам — северному и южному, где они опускаются ближе к поверхности Земли, а еще сходятся в кучу и их там становится очень много. А вот в наших широтах таких частиц немного и они, если и дают какое-то свечение, то его даже специальным устройством трудно обнаружить. Но когда на Солнце происходит мощная вспышка и сразу много частиц летит к Земле, тогда и значительная часть лучей попадает в нижние слои атмосферы, тогда и мы над Украиной видим полярное сияние", - объясняет Анатолий Казанцев.

Он добавляет, что именно поэтому сияние называют "полярными", потому что практически все полярные частицы магнитное поле фокусирует к полюсам, а к нашим украинским широтам оно проникает и становится заметным, когда от Солнца отходит значительный сгусток энергии, именно тогда полярное сияние видно над Украиной.

Загадочный белый круг – след от сгорания части космической ракеты

Чем темнее улицы, тем ярче сияние

Ученый отмечает, что выбросы и вспышки на Солнце происходят довольно часто, но полярное сияние в Украине мы не всегда видим именно из-за облачной погоды – мешают тучи.

"Люди особо не обращали внимания на полярное сияние в мирное время. А сейчас на это еще влияет энергетический кризис – улицы и дома меньше освещаются, поэтому горизонт в небе темнее и полярное сияние лучше видно. Но оно существовало веками, просто на нем не заостряли внимание, полагая, что такое бывает только на севере", – отмечает Анатолий Казанцев.

Не верьте пугалки о недобром знаке

Он добавляет, что полярное сияние никак не связано с ухудшением экологии и прочими "пугалки" о недобрых знаках, о которых люди очень любят поговорить.

"Миллионы лет на Солнце происходят такие вспышки. Заряженные частицы летят к Земле. Они проникают в нижние слои атмосферы, где сталкиваются с молекулами кислорода и азота и дают соответствующее свечение", – объясняет Анатолий Казанцев.

Полярное сияние в Украине

Почему небо было красным и фиолетовым

Ученый рассказывает, что молекулы кислорода дают зеленый и красный цвета, а молекулы азота преимущественно – синий или голубой цвет.

"Минувшей ночью мы видели в небе над Киевом преимущественно красный цвет полярного сияния. Дело в том, что вспышки этих свечений происходят на достаточно больших высотах. Наша атмосфера преимущественно пропускает красный свет, но когда там много синего, он тоже проходит и смешиваясь с красным дает фиолетовое свечение. Стоит отметить, что на горизонте значительно толще слои атмосферы, чем вверху, поэтому и солнце на горизонте мы видим именно красным. Атмосфера на высоте блокирует короткие синие и зеленые лучи, а длинные красные проходят через нее. А вот у полюсов это свечение происходит близко от поверхности Земли, поэтому там видны синие, зеленые и другие цвета", — заключает ученый.

Ранее ТСН.ua рассказывал о взрыве метеорита в небе над Украиной: ученый объяснил, что вспыхнуло в небе и при чем здесь комета.

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