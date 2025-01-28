Аномальная погода в Украине: синоптики поразили прогнозом на новую рабочую неделю

Весенняя погода среди зимы! Синоптики поразили прогнозом на новую рабочую неделю! Говорят, что в последние дни января в Украине установится рекордно теплая погода. Кое-где столбики термометров достигнут отметки в +17 градусов! Сколько будет длиться весенняя погода и каких погодных сюрпризов ждать в феврале – в эксклюзиве TSN.UA.

Весенняя погода в январе

Новая неделя и новый прогноз погоды! Синоптики в очередной раз предупредили украинцев о рекордно высоких температурных показателях на территории Украины. В частности, народная синоптик Наталья Диденко отметила, что в ближайшие дни, как раз к концу января, в Украине ожидается пик тепла. По крайней мере, пока. Ведь сегодня и завтра максимальная температура воздуха в западных областях, в южной части и местами в центральных областях Украины достигнет +12+17 градусов!

На остальной территории будет преобладать теплая погода, в течение дня +7+11 градусов. Осадков и 28-го, и 29-го января в Украине не предполагается.

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"В Киеве во вторник будет сухо, ветер южный, умеренный, временами порывистый. Ночью до +4 градусов, днем до +8 градусов. С 31 января в большинстве областей Украины температура воздуха снизится и появятся осадки. Так, первую половину недели следует быть максимально на свежем воздухе, наблюдать за природой, не догонять маршрутку, а пройтись пару остановок пешком, пофотографировать какие-то симпатичные аномалии типа неожиданностей почек или цветочков, хорошо проветривать квартиру, однако не увлекаться мартовско-апрельским теплом, колебания температуры воздуха еще будут согласно сезону", – отметила Диденко.

Прогноз погоды на неделю

Об аномально теплых температурах в течение этой недели сообщил и метеоролог Игорь Кибальчич.

По словам метеоролога, в ближайшее время на территорию нашей страны будет поступать аномально теплый воздух из Балканского полуострова, а также восточной части Средиземного моря. На фоне южных ветров и относительно высокого атмосферного давления средние показатели температуры будут превышать климатическую норму на 7–12°С, а в дневные часы не исключено достижение рекордов максимальной температуры.

Таким образом, характер погоды будет напоминать скорее начало апреля, чем макушку зимнего времени года.

Карта средней аномалии приземной температуры с 27 января по 3 февраля показывает беспрецедентное тепло по всей Восточной и Юго-Восточной Европе.

"Во вторник, 28 января, в Украине будет теплая погода, без осадков на всей территории. Ветер южный, 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +1...+6°С, в западной части местами + 7...+10°С; днем воздух прогреется до +7...+12°С, в южных и западных регионах (особенно на Прикарпатье) +13…+16°С. В среду, 29 января, в западных областях пройдут дожди, на остальной территории страны без осадков. Ветер будет преобладать южной четверти, 7 - 12 м/с, на юге местами порывы, 15 - 20 м/с. Температура воздуха ночью составит +2...+7°С, днем +7...+13°С, во внутренних районах Крыма +14...+19°С", – говорит Кибальчич.

В четверг, 30 января, в западных регионах ожидаются умеренные дожди, в Карпатах с мокрым снегом. На остальной территории Украины осадков не предполагается. Ночью и утром местами туман. Ветер на Левобережье Украины южной четверти, в других регионах переменных направлений, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью будет +1…+7 °С, днем +6…+11 °С, в южной части и Крыму +12…+15 °С, в западных областях +2…+7 °С. В пятницу, 31 января, в западных и северных областях пройдут умеренные, местами сильные дожди. В остальных регионах без существенных осадков. Кое-где возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +1...+6°С, днем +7...+12°С, в западных и северных регионах +2...+7°С.

"А вот в выходные, в первые дни февраля, погода будет такой: в субботу, 1 февраля, в северных и центральных областях страны пройдут небольшие, иногда умеренные дожди. На остальной территории Украины погода ожидается без существенных осадков. Кое-где возможны туманы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах 0...+6°С, днем +3...+8°С, на юге +6...+11°С. В воскресенье, 2 февраля, небольшой дождь с мокрым снегом, ожидается в северных, центральных и восточных регионах, на остальной территории страны преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -1...+4°С, днем +2...+7°С, на юге Одесской области до +10°С", – отметил метеоролог.

Почему в Украине теплая зима?

В этом году зима в большинстве своем радует украинцев комфортной температурой воздуха. Существенных морозов и обильных снегопадов за последние два месяца не было. Более того, иногда погода посреди января была похожа на апрельскую. В чем причина таких аномалий – рассказала синоптика Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Птуха отметила, что грядущий февраль также обещает быть теплее обычного. Однако прятать далеко в шкаф зимние вещи еще не стоит.

Похожий прогноз на февраль озвучил и синоптик Станислав Щедрин. По его словам, февраль может походить на январь. Он добавил, что нетипичная зима в Украине связана с изменением климата. И каждая следующая будет все теплее. Это все последствия глобального потепления.

Народный синоптик отметил, что на фоне глобального потепления к нам может заходить холодный воздух. Поэтому бывает, что зимы у нас теплые, а весна прохладная и затяжная. В этом году, по словам Станислава Щедрина, будет ранняя весна. В последнюю декаду февраля и первую декаду марта ожидается недостаток осадков. Температура будет в пределах +5 – +10 градусов днем, ночью возможны заморозки.

Климатический прогноз на 2025 год

В целом, 2025 год по глобальной средней температуре может стать одним из трех самых теплых за всю историю наблюдений (вслед за 2023 и 2024 годами). Такой прогноз обнародовала национальная метеорологическая служба Великобритании Met Office.

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