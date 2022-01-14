Аномальная погода: во Львове выпал ледяной снег и ударила молния с громом (видео)

Аномальная погода: во Львове выпал ледяной снег и ударила молния с громом (видео)

Ненастье продолжалось всего несколько минут.

Во Львове вечером 14 января выпал ледяной снег. Также в городе несколько раз ударила молния и слышались звуки грома.

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Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.

Во Львове в январе слышали звуки грома и видели молнию

Непогода в городе началась ориентировочно в 19:50. Сначала было заметно что-то похожее на молнию, а затем начался ледяной снег.

"Сидела у окна, увидела что-то похожее на молнию, а потом услышала звуки с улицы, как будто это падает град или что-то похожее на ледяной дождь или снег. А потом снова была молния и звук грома. Еще такого посреди января не видела", – говорит жительница Шевченковского района Львова Мария.

Ненастье продолжалось всего несколько минут. После этого в городе начал падать снег. По состоянию на 20.20 осадки прекратились.

Во Львове выпал ледяной снег и ударила молния

Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич в Facebook рассказал, что в центре Львова он также наблюдал за молнией и слышал звуки грома.

"Центр Львова: снегопад, гром с молнией, температура +1", – написал депутат.

В комментариях к сообщению жители Львова и области добавили, что они слышали звуки грома и видели молнию. А затем начал падать ледяной снег.

Объяснение метеоролога

Ранее метеоролог Юрий Сибирцев объяснял, что зимняя гроза – это редкое явление, но оно случается.

"При прохождении кучево-дождевого облака наблюдается грохот грома, сильный заряд снега и порывистый ветер. Синоптическая ситуация — котловина с холодным фронтом. Зимняя гроза — довольно редкое явление", — писал ранее в Facebook метеоролог Юрий Сибирцев.

Напомним:

25 декабря в Чернигове начал идти обильный снег . А потом раздался гром и была молния.

. А потом раздался гром и была молния. Вечером 14 января почти во всех регионах Украины зафиксировали сильные порывы ветра — максимум достиг 27 м/с.

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