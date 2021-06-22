Категория
Эксклюзив ТСН
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Аномальная жара и бури: народный синоптик рассказал, каким будет июль 2021 года

Аномальная жара и бури: народный синоптик рассказал, каким будет июль 2021 года

УНИАН

Начало месяца будет дождливым.

Погода в Украине на экваторе лета 2021 года будет разной — и жаркой, и одновременно богатой на осадки, говорит народный синоптик Леонид Горбань, который поделился с ТСН.ua своим прогнозом.

Так, согласно его расчетам, в июле ожидается много дождей и бурь, будут и аномально жаркие дни.

В частности, Леонид Горбань дает такой прогноз:

  • начало месяца будет дождливым;
  • с 4 по 8 июля — аномальная жара;
  • 11-12 июля — дожди и бури;
  • 16-17 июля — дожди;
  • с 18 по 28 июля — жара, 25 — гроза и буря;
  • 30 июля — дожди.

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань сообщал, что в этом году будет довольно жаркое лето, но с дождями и грозами.

Глобальные изменения климата: можно ли остановить катастрофу

Глобальные изменения климата: можно ли остановить катастрофу