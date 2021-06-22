Аномальная жара и бури: народный синоптик рассказал, каким будет июль 2021 года

Начало месяца будет дождливым.

Погода в Украине на экваторе лета 2021 года будет разной — и жаркой, и одновременно богатой на осадки, говорит народный синоптик Леонид Горбань, который поделился с ТСН.ua своим прогнозом.

Так, согласно его расчетам, в июле ожидается много дождей и бурь, будут и аномально жаркие дни.

В частности, Леонид Горбань дает такой прогноз:

начало месяца будет дождливым;

с 4 по 8 июля — аномальная жара;

11-12 июля — дожди и бури;

16-17 июля — дожди;

с 18 по 28 июля — жара, 25 — гроза и буря;

30 июля — дожди.

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань сообщал, что в этом году будет довольно жаркое лето, но с дождями и грозами.

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