Аномальная жара вызывает небывалые пожары в Европе и США: только один из очагов величиной с Нью-Йорк

Аномальная жара вызывает небывалые пожары в Европе и США: только один из очагов величиной с Нью-Йорк

Сразу в нескольких местах горит и в Калифорнии.

Пока в одной части Европе сильные паводки, другая — страдает от масштабных лесных пожаров, пылает и в США, однако на этот раз площади возгораний небывало огромные.

Сильный лесной пожар в испанской Жироне — в ста километрах от Барселоны. Пылает национальный парк — привлекательная туристическая достопримечательность. Выгорели уже 400 гектаров земли, огонь подступает к жилым кварталам. Оттуда эвакуировали две сотни людей.

Из-за жары и засухи продолжаются пожары и на западном побережье США. В 12 штатах уже выгорели почти полмиллиона гектаров леса.

Самый масштабный очаг — величиной с Нью-Йорк — в национальном парке Орегона. К борьбе с огнем уже привлекли нацгвардии. Однако гигантский пожар потушили только на 7%.

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Сразу в нескольких местах горит и в Калифорнии. В ближайших к огню городах объявлена эвакуация. Спасатели распыляют над уцелевшими деревьями вещества, которые предотвращают дальнейшее возгорание. Однако пока это мало помогает.

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