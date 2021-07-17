Аномальная жара вызывает небывалые пожары в Европе и США: только один из очагов величиной с Нью-Йорк

Сразу в нескольких местах горит и в Калифорнии.
Пока в одной части Европе сильные паводки, другая — страдает от масштабных лесных пожаров, пылает и в США, однако на этот раз площади возгораний небывало огромные.
Сильный лесной пожар в испанской Жироне — в ста километрах от Барселоны. Пылает национальный парк — привлекательная туристическая достопримечательность. Выгорели уже 400 гектаров земли, огонь подступает к жилым кварталам. Оттуда эвакуировали две сотни людей.
Из-за жары и засухи продолжаются пожары и на западном побережье США. В 12 штатах уже выгорели почти полмиллиона гектаров леса.
Самый масштабный очаг — величиной с Нью-Йорк — в национальном парке Орегона. К борьбе с огнем уже привлекли нацгвардии. Однако гигантский пожар потушили только на 7%.
Сразу в нескольких местах горит и в Калифорнии. В ближайших к огню городах объявлена эвакуация. Спасатели распыляют над уцелевшими деревьями вещества, которые предотвращают дальнейшее возгорание. Однако пока это мало помогает.