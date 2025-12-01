Сплошная аномалия: синоптики шокировали прогнозом погоды на первую неделю декабря

Синоптики рассказали о погоде в декабре / © Pexels

В Украине ожидается аномально теплое начало декабря. На этой неделе снега и сильных морозов по всей стране ждать не стоит, обещают синоптики «Укргидрометцентра». Об этом говорится в сюжете ТСН.

Зима начнется преимущественно теплой и комфортной погодой.

Прогноз на начало недели

Осадки: дожди возможны на юге, в центре и на западе. Небольшие осадки вероятны также и в столице.

Температура днем преимущественно ожидается от +4 до +7 градусов тепла.

Температура ночью: небольшие заморозки — от 0 до -2 градусов.

На юге столбики термометров могут достигать до +12 градусов тепла.

Изменение погоды с 5 декабря

С 5 декабря возможно небольшое похолодание:

На севере и востоке температура может опуститься до -7 градусов мороза.

В западных регионах, наоборот, ожидается тепло — столбики термометров покажут до +7 градусов тепла.

Синоптики отмечают, что такой переменчивой погода будет в течение всей недели.

