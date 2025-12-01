- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 287
- Время на прочтение
- 1 мин
Сплошная аномалия: синоптики шокировали прогнозом погоды на первую неделю декабря
Синоптики удивили прогнозом погоды на первую неделю декабря.
В Украине ожидается аномально теплое начало декабря. На этой неделе снега и сильных морозов по всей стране ждать не стоит, обещают синоптики «Укргидрометцентра». Об этом говорится в сюжете ТСН.
Зима начнется преимущественно теплой и комфортной погодой.
Прогноз на начало недели
Осадки: дожди возможны на юге, в центре и на западе. Небольшие осадки вероятны также и в столице.
Температура днем преимущественно ожидается от +4 до +7 градусов тепла.
Температура ночью: небольшие заморозки — от 0 до -2 градусов.
На юге столбики термометров могут достигать до +12 градусов тепла.
Изменение погоды с 5 декабря
С 5 декабря возможно небольшое похолодание:
На севере и востоке температура может опуститься до -7 градусов мороза.
В западных регионах, наоборот, ожидается тепло — столбики термометров покажут до +7 градусов тепла.
Синоптики отмечают, что такой переменчивой погода будет в течение всей недели.
на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 12:00 ОНЛАЙН! НОВОСТИ УКРАИНЫ СЕГОДНЯ. понедельник, 1 декабря