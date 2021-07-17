Аномально-затяжная жара в Украине оставила киевлян без пляжей

Аномально-затяжная жара в Украине оставила киевлян без пляжей

Качество воды ухудшилось из-за цветения воды

Уже сегодня, по прогнозу синоптиков, кратковременные дожди и ливни почти по всей Украине. Но со стабильно высокой температурой в реках и озерах взялись активно "цвести" сине-зеленые водоросли.

Об этом говорится в ТСН.19.30.

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Качество воды ухудшается, говорят спасатели. Поэтому купаться запрещено на всех коммунальных пляжах столицы. Везде уже установлены красные флаги. Пока — профилактически. Пляжи остаются открытыми, а отдыхающих там не уменьшается.

Не испугал отдыхающих и мощный ливень. Какой из горячих +34, утолил температуру до + 28, говорят в гидрометцентре.

В то же время, все предыдущую неделю столбики термометров держались — намного выше 30 градусов.

Новости Украины: из-за цветения води в Киеве запрещено купаться на всех коммунальных пляжах

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