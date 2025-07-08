Аномальное лето в мире: синоптик назвала причины и объяснила, какой погоды ожидать в Украине

Синоптики рассказали о погоде / © Associated Press

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Лето 2025 года удивляет природными аномалиями: в США свирепствуют ураганы и смертельное наводнение. А по всей Европе — летняя духота. В Португалии зафиксировали рекордные 46 градусов. Синоптики объясняют стремительное потепление горячим воздухом из Северной Африки. Жара порождает лесные пожары, которые трудно остановить, потому что сильный ветер быстро раздувает огонь.

Об этом говорится в материале корреспондента «ТСН.Тижня» Ирины Коваленко.

Катаклизмы в мире

В Испании от адских температур вспыхнули леса. Пожар пока локализовали, но как минимум двух человек пожар таки убил. Это произошло на северо-востоке страны. Впрочем экстремальная жара охватила всю Западную Европу. Франция закрывала школы и Эйфелеву башню. В Швейцарии даже отключали атомную станцию. Экономические потери от теплового удара уже считают в процентах от ВВП.

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В турецкой провинции Измир горел лес. Пламя тушили с помощью вертолетов и самолетов — воду в горы иначе не доставишь. И огонь все же добрался до жилого района, убив по меньшей мере одного человека. Власти закрыли несколько дорог к курортному городу Чешме на Эгейском море. Лесные пожары на западе Турции повредили около 200 домов. Около 50 тысяч временно эвакуировали.

Из-за жары пожары также вспыхнули в южной курортной провинции Анталия и недалеко от Стамбула.

Тысячи людей бегут с Крита. На востоке острова эвакуируют тех, кто оказался в окружении неконтролируемого пожара. Который из-за 9-балльного ветра несется очень быстро. Сотни пожарных пытаются взять огонь под контроль. Но ветер постоянно будоражит новые очаги. Во многих районах исчез свет и мобильная связь.

А в штате Техас в США бушует другая стихия — наводнение. Более двух десятков погибших, пропавшие без вести дети. В эпицентре оказался округ Керр. Для местных властей стихия оказалась полной неожиданностью. Из-за обильных ливней уровень в реке Гваделупе вырос на рекордные 9 метров. Вода уничтожала дороги, смывала авто, в том числе и кареты скорой помощи.

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Особенно пострадал лагерь Mystic. Там как раз находилось более 700 детей. 25 из них считаются пропавшими без вести. В штате уже объявлено чрезвычайное положение, а местные власти обратились за помощью к Белому дому, администрация которого не верит в теорию глобального потепления. Хотя ученые связывают последние катаклизмы именно с этим.

Что говорят синоптики

«Тенденции последних лет складываются так, что в большинстве регионов нашего земного шара температурные показатели становятся все выше. По многим показателям именно в Испании, Португалии, Италии около 40-46 даже градусов. Это даже рекордные показатели для июня в этих странах», — говорит синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.



Впрочем, до Украины эти адские рекорды не добрались. И хотя пожары бушевали и у нас — на Николаевщине. Но по прогнозам синоптиков скоро снова дожди.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТСН 12:00 новости 8 июля. Убийство в столице! Последствия урагана на западе! Жара по Украине