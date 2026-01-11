Аномальное похолодание накрыло Украину: города без света, транспорт с задержками и последствия для энергетики

Аномальное похолодание накрыло Украину / © ТСН

Украину охватила волна аномального похолодания, которую синоптики называют одной из самых сильных за последние годы. Морозы, сильные снегопады и шквальный ветер повлекли за собой масштабные перебои в энергетике, усложнение движения транспорта и повреждение инфраструктуры в разных регионах страны.

ТСН.ua собрал информацию о главных последствиях непогоды.

Киев: аварии в сетях и риск длительных отключений

В столице часть жителей может оставаться без электроснабжения длительное время. В ДТЭК объясняют это сочетанием массированных атак РФ, сильных морозов и перегрузки электросетей.

По состоянию на вечер зафиксировано более 200 обращений по поводу отсутствия света. Для ликвидации аварий задействовано 57 ремонтных бригад, работающих круглосуточно. Энергетики призывают киевлян не включать одновременно мощные электроприборы, чтобы не производить новых аварий.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал ситуацию в городе критической. По его словам, после российских ударов сотни тысяч людей уже вторые сутки живут без света и отопления, а температура ночью опускается до -20 °C.

"Мы обращаемся к людям без отопления, которые имеют возможность уехать или перебыть холод у родственников, сделать это для устранения проблем", - подчеркнул Кличко.

Он также заявил, что Россия целенаправленно пытается уничтожить тепло- и электроинфраструктуру, а ресурсы ПВО остаются ограниченными даже для защиты столицы.

Львов и Запад Украины: снегопады и транспортные ограничения

Львов накрыли рекордные снегопады, которые не прекращаются несколько суток. Мэр Андрей Садовый призвал жителей воздержаться от поездок, а школьников временно перевели на паузу в учебе.

Коммунальные службы работают непрерывно, к уборке города привлекают дополнительные бригады, в том числе работников городских учреждений.

На Прикарпатье ситуация была еще более сложной: на отдельных участках трассы Р-24 сугробы превышали рост человека. Спецтехника буквально "прогрызала" дороги сквозь снежные туннели, а патрульная полиция помогала водителям, оказавшимся в снежных ловушках. Ограничение движения впоследствии удалось снять.

Манявский водопад полностью замерз.

В то же время сильные морозы привели к редкому природному явлению – полному замерзанию Манявского водопада, которое происходит только во время продолжительных холодов.

Юг и Восток: ветер повредил инфраструктуру

В Запорожской области сильные порывы ветра повредили опоры антидроновых тоннелей на прифронтовых дорогах. По словам главы ОВА Ивана Федорова, инженерные подразделения уже вовлечены в восстановление конструкций, защищающих логистические маршруты.

Железная дорога: задержки десятков поездов

Из-за непогоды, меры безопасности и задержки на границе более 60 поездов "Укрзалізниці" курсируют с отклонением от графика. Речь идет как о внутренних рейсах, так и о международном сообщении. Железнодорожники ликвидируют последствия обстрелов и погодных условий, чтобы постепенно стабилизировать движение.

Прогноз: морозы не отступают

По данным Укргидрометцентра, 12 января морозная погода сохранится по всей стране. В северных областях температура ночью может опускаться до -24 °C, в большинстве регионов - от -12 до -18 °C. Синоптики предупреждают: впереди возможны лишь незначительные колебания температуры, но устойчивое похолодание будет продолжаться.

Сильные морозы до -30 градусов в Украине пока не ожидаются. Прогнозы показывают, что с 17 января возможно ослабление морозов, но информация может изменяться.