В Киеве второй день подряд держится теплая погода, что совершенно не свойственно для января. По словам специалистов, сейчас на улице погода, свойственная для середины апреля. На столичных Осокорках киевляне даже заметили бабочек.

Сайт ТСН.ua выяснял, с чем связана такая аномалия, ведь через несколько дней синоптики уже обещают сильные морозы.

В Киевском зоопарке нам объяснили, что на Осокорках люди заметили бабочку "Павлиний глаз".

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"Для бабочек "Павлиний глаз", которые вывелись поздно летом, привычно зимовать, чтобы вылететь первыми весной. Поэтому, когда вы увидели их во время внезапного потепления зимой, это норма. Оставьте бабочку там, где вы ее нашли, она перелетит в безопасное место сама. Если ей грозит опасность, перенесите в сухое прохладное место", — пояснил сайту ТСН.ua. гендиректор Киевского зоопарка Кирилл Трантин.

Трантин добавляет, что, несмотря на то, что теплая зима разрушает планы московии погрузить нас в темноту, это показатель глобальных разрушительных изменений, к которым привела деятельность человека.

"Атмосфера планеты из года в год перегревается, нарушается привычный ход вещей, закономерность и периодичность явлений в природе, и если человечество не будет принимать срочные меры, уже за теплыми зимами придут засухи и дефицит воды", — подытожил специалист.

Кроме того, КО "Киевзеленстрой" сообщает, что в парке "Наталка" расцвели сакуры.

"Причиной этого явления стала аномально теплая зима, которая разбудила деревья", — пояснили в коммунальном объединении.

Напомним, в первый день нового года был зафиксирован очередной температурный рекорд. 1 января в Киеве впервые за 143 года наблюдений среднесуточная температура воздуха составила +10,3°С, что на 4,4°С выше рекордного значения температуры в этот день 2021 года.

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