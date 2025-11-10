- Дата публикации
Аномальное тепло и даже грозы: синоптики шокировали прогнозом погоды в Украине
Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на этой неделе.
Дожди, туманы, но одновременно и аномальное тепло — такая погода будет царить в Украине на этой неделе.
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям просит водителей сегодня быть внимательными за рулем из-за тумана — видимость будет до пятисот метров. Объявлен первый — желтый уровень опасности.
Об этом говорится в ТСН.
В общем, на этой неделе будет привычная осенняя погода, но с аномальным потеплением. Сегодня в южных, центральных, восточных областях и местами на севере Украины пройдут дожди, в остальных регионах без существенных осадков — днем местами до +17 градусов.
Во вторник почти по всей Украине будет дождливо, в Одесской области даже возможны грозы. В светлое время суток — от 11 до 16 градусов тепла.
Уже 12 ноября температура начнет снижаться. Осадки прекратятся, дневной максимум — 13 градусов. Такая же температура будет на выходных, но ожидаются небольшие осадки. Также в воскресенье на юге страны воздух прогреется до 16 градусов.
