Аномальное тепло и даже грозы: синоптики шокировали прогнозом погоды в Украине

Дожди, туманы, но одновременно и аномальное тепло — такая погода будет царить в Украине на этой неделе.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям просит водителей сегодня быть внимательными за рулем из-за тумана — видимость будет до пятисот метров. Объявлен первый — желтый уровень опасности.

В общем, на этой неделе будет привычная осенняя погода, но с аномальным потеплением. Сегодня в южных, центральных, восточных областях и местами на севере Украины пройдут дожди, в остальных регионах без существенных осадков — днем местами до +17 градусов.

Во вторник почти по всей Украине будет дождливо, в Одесской области даже возможны грозы. В светлое время суток — от 11 до 16 градусов тепла.

Уже 12 ноября температура начнет снижаться. Осадки прекратятся, дневной максимум — 13 градусов. Такая же температура будет на выходных, но ожидаются небольшие осадки. Также в воскресенье на юге страны воздух прогреется до 16 градусов.

