В Киеве и области в субботу и воскресенье столбики термометров достигнут -17°C ночью

Реклама

Похоже, что зима-2026 будет действительно яростной. По прогнозам синоптиков, в эти выходные в Киев снова придут сильные морозы, а в начале следующей недели температура воздуха опустится до 27 градусов ниже нуля.

По словам эколога Александра Соколенко, холод надвигается на Украину с севера и северо-востока. Мы уже страдали от влияния Азиатского (Сибирского) антициклона, а в предстоящие выходные начнется «вторая серия» его влияния.

Похолодание: почему жмет Азиатский антициклон

Эколог объясняет, что причины аномалии остаются неизменными — это движение огромных воздушных масс в зоне высокого давления.

Реклама

«Причины, практически, те же. У нас есть атмосферные фронты на юге, передвигающиеся из района Черного моря в сторону юга Сибири. Там, кстати, будет достаточно тепло, например в Перми, Уфе, Тюмени, Ульяновске, где будет держаться достаточно высокая температура, как на это время года. Похолодание в Украине обусловлено передвижением атмосферных фронтов. Поскольку воздух вокруг циклона обращается против часовой стрелки, то перемещение холодных воздушных масс направляется на территорию Европы», — рассказывает ТСН.ua Александр Соколенко.

К этому он добавляет, так как зоны низкого давления вторгаются на юг Сибири, зона высокого давления смещается на юго-запад, накрывая Украину и ряд стран Европы. Как результат, холодный и ледяной воздух вместе с высоким давлением движется от Урала в сторону Украины и Польши.

Хронология морозов: когда ждать пик

Похолодание начнется уже с пятницы и будет достаточно стремительным. Первыми удар примут северные, северо-западные и северо-восточные регионы Украины.

«Первой от новой порции морозов будет страдать север Украины — Сумщина, Черниговщина, Киевщина, Ровенщина и Волынь. Волна холода будет равномерно передвигаться из северных регионов в центр и на юг. Пятница — это начало вторжения холодного воздуха: днем будет до 8-10 градусов мороза, а в субботу и воскресенье он усилится. На севере мороз будет сильнее, а в центр Украины и на юг придет с опозданием на день. Но динамика ужесточения морозов будет везде», — прогнозирует эколог.

Реклама

В Киеве и области в субботу и воскресенье столбики термометров достигнут -17°C ночью и до -12°C днем. Однако кульминация холода впереди.

«В понедельник и во вторник мороз еще больше усилится. Пока, предварительно, все выглядит так, что в эти дни на следующей неделе будут самыми холодными. На Киевщине мороз будет достигать 27 градусов, а возможно даже ниже. А в Киеве до 20 градусов и ниже. Риск понижения в ночное время очень высок, а в день температура будет фиксироваться где-то на уровне 15 градусов мороза. То есть, период с воскресенья по среду будет самым холодным», — добавляет специалист.

Как долго продлится стужа

Александр Соколенко добавляет, что сейчас сложно определить точную дату потепления:

«Пока нет информации, которая как-то бы профессионально рассчитала прогноз на более долгий период. Дело в том, что такие антициклоны, как Азиатский, обладают очень тяжелым и малоподвижным воздухом, он холодный и это зона высокого давления. Эта зона очень широкая и объемная, просто огромная, если посмотреть на карте. Она становится своеобразным щитом, сдерживающим перемещение теплых воздушных масс из Атлантики. Или просто направляет тепло на крайний север или на крайний юг. Именно поэтому трудно спрогнозировать, когда антициклон потеряет свою мощность и когда идущие с запада атмосферные фронты смогут добираться до Украины», — говорит эколог.

Реклама

Но добавляет, что в Польше морозы будут почти такими же, как и в Украине — на севере и востоке соседей ожидается 13-15 градусов мороза почти каждый день.

Глобальный контекст: замерзают даже крокодилы

Эколог отмечает, что аналогичная тяжелая ситуация с морозами наблюдается и в Северной Америке. Сильные морозы накрыли США, где погода стала настоящим испытанием для населения. Наиболее сложная ситуация на восточном побережье. Там установились морозы, а местами даже очень сильные, от которых страдают города Вашингтон и Нью-Йорк.

«Морозы, накрывшие США очень сильные и продолжительные, как и в Украине. Такая погода очень непривычна местному населению, прежде всего южным штатам. Там многие годы не видели таких зим. Зона морозов доходит до севера Флориды. А это даже не субтропики, а почти тропики. Для американцев это не обычная погода. На севере Флориды фиксируются заморозки, а это необычно, потому что в местных водоемах живут крокодилы. Заморозки там фиксируются периодически уже месяц — минус 1 ночью и плюс 12 днем. Поэтому эта зима яростная не только для Украины, но и для США и Канады», — отмечает эколог.

Морозы на две недели?

По предварительным данным эксперта, морозы в Киеве и Украине могут продолжаться до середины февраля.

Реклама

«Пока это очень предварительный прогноз. Что касается более близкой перспективы, то на следующей неделе с воскресенья по среду будет пик морозов и их ослабление возможно в следующие четверг и пятницу. Но это лишь послабление, речь об оттепелях пока не идет. Что будет дальше, пока сложно прогнозировать. Ситуация прояснится в начале следующей недели, когда можно будет сделать прогноз на ближайшие семь дней», — заключает Александр Соколенко.