Аномальный холод в апреле: откуда жмет мороз и к чему здесь Москва

Украинцам обещают аномально холодную неделю

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Украину уже в эти выходные окутает аномальный холод посреди весны. По прогнозу синоптиков, температура воздуха опустится до минус 1-5 градусов мороза, похолодание будет сопровождаться сильным ветром, дождями и даже снегом.

Маленькое «Послезавтра»

По словам эколога Александр Соколенко, аномальный холод начнется уже в эту субботу.

«Его начало будет с запада страны, а затем холодный воздух примерно через сутки дойдет на восток и центр. Пик похолодания в Киеве приходится на понедельник. Ожидается температура воздуха около 0 градусов днем и с заморозками в ночное время. В течение субботы нас ожидает существенное снижение температуры, если учитывать, что еще в пятницу будет +15-20, а в ночь с субботы на воскресенье до 2 градусов мороза. Это очень существенное понижение температуры», — рассказывает эколог Александр Соколенко.

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Так что по ощущениям эти изменения погоды будут действительно аномальными, этакая маленькая копия фильма «Послезавтра», когда все вокруг охватывает мороз.

Апрельский снег

Эколог отмечает, что похолодание будет сопровождаться сильным ветром, который местами будет доходить до штормовых значений практически по всей территории Украины. Особенно в воскресенье, понедельник и вторник.

«И если на западе и юге Украины пройдут обильные дожди, а также возможны даже грозы, то на севере и западе очень высока вероятность выпадения снега. Осадки будут обильными и не исключено формирование снежного покрова», — говорит эколог.

Откуда придет мороз

По словам Александра Соколенко, холодный воздух попадет в Украину из-за нетипичного размещения атмосферных фронтов.

Обычно атмосферные фронты низкого давления появляются над Атлантикой, но на этот раз произошло наоборот. Зона низкого атмосферного давления должна сформироваться западнее Урала и северо-восточнее Московской области, а севернее Британских островов формируется зона высокого давления. Имеем нетипичное расположение зон низкого и высокого давления. Так как воздух в этих зонах вращается, но в разных направлениях, то расположение обеих зон обуславливает то, что обе воздушные массы будут способствовать интенсивному перемещению арктического воздуха с севера в Центральную Европу», — объясняет Александр Соколенко.

Где будет холоднее всего?

Вся эта огромная масса холодного воздуха попадет в Центральную Европу и больше всего от холода будут страдать Польша, Германия, Украина и Болгария. Полоса холодного воздуха заденет даже север Греции.

«Что касается Украины, то на Закарпатье будет очень холодно, что совсем нетипичным для этого времени года. А холодное всего — во Львовской области — 5 градусов мороза. На один-два градуса теплее будет на севере Украины. Меньше заденет похолодание восток и юг страны, по крайней мере, там не ожидается каких-то серьезных заморозков. Ощутимы заморозки будут в центральных регионах, которые ближе к северу и западу Украины», — прогнозирует Александр Соколенко.

Такое уже было

Интересно, что в последний раз похожее весеннее похолодание произошло в 1989 году.

«Тогда тоже был очень теплым февраль — в конце месяца фиксировалась температура до 19 градусов тепла. Март также был теплым, что очень похоже на нынешнюю погоду. А 7 апреля 1989 года произошло внезапное похолодание, температура снизилась до минусовых отметок, в частности в Киеве. Единственное отличие, апрельское похолодание 1989-го было коротким, а нынешнее — продолжительным. Холодные массы воздуха задержатся в Украине минимум на неделю», — рассказывает эколог.

Без персиков и черешен

По словам эколога, длительное похолодание окажет негативное влияние на плодовые деревья, что, к сожалению, может им существенно навредить.

«Из-за раннего тепла растения начинают раньше развиваться и цвести. В этом году по всей стране абрикос зацвел еще в последние дни марта. Это нарушение фенологии растений, поскольку по всем нормам абрикос должен цвести в середине апреля. Приблизительно с этого периода изредка бывают возвращения холодов и меньше рисков, что цвет на деревьях повредится. Если дерево из-за раннего наступления тепла в марте начинает цвести раньше своего срока и во время цветения приходится возвращение холодов, то цвет просто гибнет, а также очень часто гибнут сами деревья», — объясняет Александр Соколенко.

Он добавляет, что эти негативные процессы происходят из-за климатических изменений, то есть ранняя весна, ранняя вегетация и возвращение холодов, которые в этом году приходятся на цветение абрикосов, персиков, вишен, черешней, существенно угрожает урожаю плодоносящих деревьев.

Киев остался без абрикосов

Эклог рассказывает, что абрикос во время цветения очень уязвим. Если в этот момент температура воздуха снижается даже чуть ниже 0 градусов, то сок в его ветках замерзает. Из-за повреждения морозом происходит заражение дерева грибками и оно через неделю-две становится черным. Это означает, что абрикос начал цвести при неблагоприятных погодных условиях.

«Раньше, зимы были морозные и климатическая весна наступала в нормальные сроки, где-то во второй декаде марта. При таких условиях еще лет 15-20 назад абрикосы ежегодно вызревали. В Киеве они росли почти у каждой многоэтажки и давали обильный урожай, можно было их срывать и есть. Сейчас абрикосов практически нет. Два года деревья не плодоносили, только в прошлом году был небольшой урожай. И эта тенденция повторяется из года в год. В Киеве абрикосов уже практически не найти — все это последствия климатических изменений и разбалансирования в природе», — заключает Александр Соколенко.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что в Украине ощутимо похолодает: когда снизится температура и выпадет снег