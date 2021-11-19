Анонимную вакцинацию на Закарпатье внедрила частная клиника без разрешений и согласований

Закарпатцы, по данным социологов, купили 4 тысячи поддельных сертификатов

Скандал с секретной вакцинацией. Анонимные прививки, которые начали делать в Закарпатье, министр здравоохранения назвал недопустимыми.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Там украдкой, под псевдонимами прививают тех, кто купил фальшивые сертификаты о вакцинации от коронавируса. За два дня одумалось 52 закарпатцев. Они приходят вакцинироваться преимущественно ночью, чтобы никто не видел.

В Департаменте здравоохранения Закарпатской области сейчас говорят, что анонимную вакцинацию проводит частная клиника. Они не согласовали эту инициативу с местным Департаментом.

Местные социологи провели исследования и утверждают — фальшивые сертификаты купили более четырех тысяч закарпатцев. То есть на эту процедуру есть спрос в области.

В Закарпатье открыли первый анонимный пункт вакцинации | Новости Украины

После того, как информация об этом распространилась, министр здравоохранения заявил, что по поводу ситуации в Закарпатье последует расследование, потому что вакцинация анонимной быть не может. И амнистия в отношении купивших сертификаты должна проходить в судебном порядке.

«То, что возникло в Закарпатье, кто-то себе что-то надумал. Не может быть никакой анонимности. Когда сегодня люди с поддельным сертификатом обращаются к семейному врачу, семейный врач должен сообщить полиции и дальше в судебном порядке сделают амнистию через суд», — заявил министр.

Напомним, что в центре не просят паспорта, декларации с семейным врачом и даже не спрашивают настоящего имени. Просто делают уколы посетителям, имеющим фейковые сертификаты вакцинации. Центр работает круглосуточно, но больше всего клиентов – в ночное время. Их имена нигде не фигурируют.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Читайте также:

Ляшко рассказал, когда в Украине начнут делать третью COVID-прививку

Тысяча от Зеленского: Шмигаль рассказал, как вакцинированные жители сел и пенсионеры получат деньги

Больше всего клиентов ночью: как работает первый в Украине анонимный кабинет прививок против коронавируса