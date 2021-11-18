Анорексию называют медленным суицидом: среди пациентов все больше детей и мужчин

Такой себе образ "идеальной" женщины или "идеального" мужчины формируют социальные сети, кино, телевидение и глянцевые журналы.

Эту болезнь называют медленным суицидом. Каждый четвертый больной анорексией умирает – это мировая статистика. Пациенты отказываются от еды из-за похудения и не могут остановиться. Ранее считалось, что болеют анорексией женщины и девушки. Но сейчас специалисты говорят – среди пациентов все больше детей и мужчин.

Об этом 17 ноября говорилось в сюжете ТСН.19:30.

Так, 36-летний одессит Никита Пермяков решился в соцсетях заговорить об анорексии именно у мужчин.

"Анорексия — это такая модельная болезнь. Таков стереотип, якобы это не по-мужски об этом думать, о своей внешности, и вообще — какие психологические проблемы могут быть у мужчин?", — говорит он.

По его словам, его история началась из-за проблем в семье. Мужчина отправился в Тайланд, там решил — для идеального тела должен сбросить несколько килограммов. И начал ограничивать себя в еде.

"Это был зеленый чай и, например, 50 граммов красной рыбы, или половинка какого-нибудь фрукта. В основном вода, вода, вода... Чувство голода исчезает примерно через неделю, но появляется эйфория", — делится он.

Никита потерял 25 килограммов и при росте 178 сантиметров весил критические 43 килограмма. От смерти его спасли родные.

"Понял, что все — я больше не могу, потому что дальше уже будет умирание. Тогда я испугался, и даже больше не за себя, а за близких. Я не понимал, как им после этого будет", — признается Никита.

По словам психотерапевта Валерия Патонича, острота протекания мужской анорексии гораздо выше.

"То есть они быстрее теряют вес. У них возникают шизофренические симптомы. Это присутствие голосов, депрессивное состояние очень жесткое. Плюс у них появляется риск к суицидальности гораздо выше, чем при женской анорексии", — объясняет эксперт.

А еще эта болезнь становится моложе — на лечение все чаще привозят детей, говорят медики. Девочки уже к 10 годам успевают испытать на себе разные диеты, а комплексы по-поводу веса появляются даже у шестилеток.

Такой себе образ "идеальной" женщины или "идеального" мужчины формируют социальные сети, кино, телевидение и глянцевые журналы. Чаще это не только красивые, но и стройные, и худощавые люди.

Люди невольно сравнивают свое тело с идеальным – говорят психологи. И пытаясь совершенствоваться, доводят себя до полного истощения. Иногда даже родители побуждают к этому, настраивая ребенка быть во всем безупречным.

Выйти из состояния анорексии самостоятельно очень тяжело. Нужна помощь многих специалистов, потому что отказ от пищи поражает пищеварительную, эндокринную и нервную систему.

Новости Украины: анорексией болеют все больше детей и мужчин

"Во время стремительной потери массы тела снижается подкожно-жировая клетчатка и затем начинают страдать внутренние органы и даже доходит до полиорганной недостаточности, когда органы уже не работают. Тогда уже нужна помощь реанимационных отделений", — предостерегает врач-психотерапевт Инна Вжещ.

Ограничение в пище, голодание, изнурительные нагрузки. А после обеда – употребление слабительных или вызывание рвоты. Если вы заметили это у члена семьи или друга, который недоволен своей внешностью или имеет низкую самооценку – будьте внимательны, потому что это могут быть симптомы анорексии.

"Даже если это — не болезнь, но человек худеет — поговорите с ним, обратите внимание, потому что очень часто все, что необходимо для начала лечения, это просто поддержка и уверенность в том, что ты не один", — советует одессит Никита.

А еще специалисты отмечают — с детства нужно учить детей ценить и любить себя, несмотря на внешность и вес.

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