Антидронные сетки на Красной площади: генерал объяснил, готовит ли Украина "сюрприз" для Путина на 9 мая

Игорь Романенко

Российский диктатор Владимир Путин серьезно обеспокоен безопасностью Москвы во время нынешнего парада на 9 мая. Именно страх перед украинскими дронами заставил его искать помощи у Дональда Трампа, используя тайные рычаги влияния на американского президента.

Об этом в эксклюзивном комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

Ядерный шантаж больше не работает?

Эксперт напоминает, что в 2022 и 2023 годах Кремль успешно использовал ядерные угрозы, чтобы заставить США давить на Украину. Тогда Вашингтон всячески сдерживал Киев от ударов по территории РФ. Однако сейчас ситуация изменилась.

Дональд Трамп, по словам Романенко, демонстрирует к Украине пренебрежительное отношение, но он может быть вынужден действовать в интересах Москвы.

«Трамп как настоящий нарцисс не желает спускаться до такого уровня. Но если Путин на него надавит, а соответствующий „крючок“ на Трампа у него есть, то вероятно, что США будут что-то делать в этом направлении. Конечно, не открыто, но Трамп будет как-то тайно влиять, чтобы мы не наносили удары по Москве», — считает Игорь Романенко.

Ситуация в Москве: антидронные сетки на Красной площади

На пятый год войны война наконец пришла в две российские столицы. Удары беспилотников посреди Москвы превратили привычный комфорт жителей в страх, который теперь распространяется по всей территории РФ.

Признаки этой паники уже невозможно скрыть даже во время подготовки к параду.

Величие Москвы оказалось иллюзией, что подтверждают антидронные сетки , растянутые над Красной площадью.

Наше военно-политическое руководство уже сейчас ищет возможности для того, чтобы оккупантам было «неспокойно» еще за несколько дней до 9 мая.

Чего ждать 9 мая?

По мнению Романенко, украинская сторона уже обдумывает план действий на день парада. Несмотря на попытки Трампа тайно помешать атакам на российскую столицу, Украина продолжает определяться со своей стратегией нанесения ударов по вражеским центрам принятия решений.

