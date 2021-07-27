Антирекордсмен: в Запорожье водитель разбил авто и заработал 4 протокола за минуту

Антирекордсмен: в Запорожье водитель разбил авто и заработал 4 протокола за минуту

Мужчина находился в нетрезвом состоянии.

В Запорожье водитель за минуту заработал сразу четыре протокола, еще и разбил собственно авто.

Об этом говорится в ТСН.Ранок. 27 июля.

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Приключения 36-летнего мужчины начались, когда он ехал по встречной полосе и едва не протаранил патрульную машину. Потом пытался уйти от копов, но догонять беглеца не пришлось. Потому что почти сразу легковушка нарушителя врезался в столб. От удара авто перевернулось. Водитель не пострадал. Когда он вышел из машины, оказалось, что он едва держался на ногах.

Поэтому получил протоколы за нетрезвое вождение, совершения ДТП, повреждения электроопоры и вождения без документов.

Новости Украины: в Запорожье водитель за минуту заработал сразу 4 протокола на глазах у патрульных

Напомним, во Львове среди бела дня 35-летний водитель совершил незначительное ДТП на перекрестке. Когда приехали копы — выяснили, что мужчина был в состоянии сильного опьянения.

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