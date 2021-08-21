Антисанитарные условия в казармах: родители воспитанников Кременчугского военного лицея вышли на митинг

Чтобы найти выход, в лицей выехала комиссия, которая будет повторно оценивать жилищные условия.

В Полтаве митинговали родители воспитанников Кременчугского военного лицея. Накануне областная власть решила, что условия проживания детей в казармах не соответствуют санитарным нормам.

Поэтому, начали размышлять, как переселить лицеистов в общежитие педагогического колледжа. И сами воспитанники, и их родители считают, что в том общежитии условия хуже. Утверждают, само здание лицея, расположенное в коммерчески привлекательном районе Кременчуга, чиновники якобы собираются продать.

Об этом 21 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.

К учебному году осталось меньше двух недель. Люди до сих пор не знают, какая судьба ожидает военный лицей. Возмущенные родители требуют дать заведению покой. Чтобы найти выход, в лицей выехала комиссия, которая будет повторно оценивать жилищные условия.

"В этом году ни копейки не было потрачено на улучшение материально-бытовых условий, хотя в бюджете области они были предусмотрены. Но главный распорядитель — департамент образования и науки — не финансировал", — отметила депутат Полтавского областного совета от партии "За майбутнє" Ольга Усанова.

"У меня старший сын здесь учился — два года он был всем доволен. Никаких претензий у него не было. Я согласна с тем, что надо такие заведения развивать, увеличивать и не против того, чтобы улучшались условия, но не таким путем", — сказала мать лицеиста Оксана Скрипач.

"У нас создана группа, которая выезжает и просматривает все заведения. И если они еще не доехали к военным — они обязательно доедут", — заверила директор департамента образования и науки Полтавской облгосадминистрации Вита Ковальская.

Новости Украины: в Полтаве из-за условий в общежитии протестовали родители учащихся военного лицея

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