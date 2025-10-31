Антиукраинский треугольник: как Орбан строит новый европейский фронт против Украины и кто стал его союзником

Виктор Орбан / © Associated Press

Реклама

Виктор Орбан ищет новых антиукраинских союзников в Европе и смотрит в сторону Чехии, где на парламентских выборах победила политсила ее бывшего премьера Андрея Бабиша.

Политик, выступающий скорее за диалог с Москвой, чем экономическое давление, может снова возглавить чешское правительство. Формирование коалиции на завершающей стадии. Скорее всего, в нее войдут евроскептическая и антиукраинская партии.

Об этом говорится в сюжете корреспондента «Радио Свобода» в Брюсселе Зоряны Степаненко.

Реклама

Андрей Бабиш еще не премьер, но уже налаживает связи в Брюсселе. Чешский политик сюда вчера приезжал. Хотя контакты — он скорее возобновляет.

Бабиш возглавлял чешское правительство с 2017 по 2021 год, поэтому его здесь помнят. Хотя с тех пор — немало изменилось. И многих беспокоит реакция на эти изменения Бабиша. Он выступает скорее за диалог с Москвой, чем давление на нее с целью побудить к завершению войны. Предупреждал, что может отказаться от так называемой снарядной инициативы, в рамках которой Прага искала для Украины боеприпасы по всему миру и собирала средства на них. Бабиш не исключал, что делегирует инициативу НАТО. Не планировал и выделять из чешского бюджета средства на помощь Украине. И не одобрял идею ее членства в ЕС буци

На будущее чешское правительство с надеждой поглядывают у Виктора Орбана. Внешнеполитический советник венгерского премьера — оптимистичен относительно создания потенциального антиукраинского альянса, который объединил бы Венгрию, Словакию, а теперь и Чехию.

Замысел Венгрии — согласовывать с партнерами действия перед саммитами ЕС, и проводить совместные консультации. Заинтересует ли такое сотрудничество Андрея Бабиша и его команду? «Радио Свобода» обратилось к его политсиле за комментарием, впрочем, ответа пока не получило. Политсилы Бабиша и Орбана уже объединены в одну группу в Европарламенте. И союз теперь уже на уровне лидеров — чешским аналитикам представляется логичным продолжением этому. Хотя некоторые наоборот считают, что Бабиш не примет предложение Орбана.

Реклама

«Если бы Андрей Бабиш действительно радовался сотрудничеству с Германией, Францией или другими странами в Европарламенте, он был бы частью соответствующих фракций, к которым относятся непопулистские партии. Но он решил, что не хочет продолжать это сотрудничество. К тому же у него был шанс создать здесь, в Чешской Республике, коалицию с непопулистскими партиями, но он решил, что не хочет ее иметь», — говорит Ондржей Кундра, журналист чешского издания Respekt.

Мнение, что Бабиша не заинтересует сотрудничество с Орбаном на антиукраинском направлении, разделяет большинство экспертов, опрошенных Радио Свобода. Считают, что бизнесмен и миллиардер Бабиш прежде всего будет оценивать, что выгодно его стране. И, наконец, он может согласиться продавать Украине оружие, как, например, не возражает против ее сотрудничества со словацкими частными компаниями Роберт Фицо.

«Бабиш будет такой себе более легкой альтернативной вариацией Фицо. Он говорит, что Чехия не будет дарить Украине военную поддержку, снаряды, технику, а будет продавать. Бабиш и Фицо — это торговцы. Орбан — идеолог. А основная идеология у Фицо и Бабиша — это власть и деньги», — говорит Александр Дулеба, словацкий политолог.

Относительно украинских инициатив на уровне ЕС: аналитики не исключают, что Бабиш какую-то из них будет блокировать. Но не из принципа или идеологических соображений, как Орбан, а скорее из желания — выторговать что-то нужное себе у Евросоюза.

Реклама

Стандартная практика в блоке, объединяющем 27 разных стран и разных лидеров. В течение следующих двух лет в половине из них пройдут выборы. И учитывая растущую популярность правых партий — тенденция для Украины, по мнению экспертов, тревожная.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 20:00 НАЖИВО! ИТОГОВЫЕ НОВОСТИ ПЯТНИЦЫ, 31 ОКТЯБРЯ