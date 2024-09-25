Антивакцинатор и противник мобилизации: скандальный блогер Остап Стахив получил подозрение

В среду, 25 сентября, правоохранители провели обыски у 39-летнего львовского блогера Остапа Стахива, который ранее снискал скандальную славу как антивакцинатор и противник мобилизации. Полиция сообщила псевдоактивисту подозрение о мошенничестве.

ТСН.ua собрал все, что известно об этом деле.

Мошенничество с пресскартами

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции Львовской области, Остап Стахив объявил себя "руководителем" фиктивного издания и проводил обучение для журналистов стоимостью 7 тысяч гривен. Оплату слушатели должны были перевести на счет другой правозащитной организации, учредителем которой также являлся фигурант.

"По завершении курсов он обещал участникам документ международного образца, а они получали удостоверение журналистов газеты, которая не имела соответствующей законной аккредитации", — говорится в сообщении полиции.

Правоохранители задокументировали несколько фактов незаконной деятельности этого активиста, а во время санкционированного обыска в его доме и авто полицейские обнаружили и изъяли два телефона, ноутбуки, фейковые удостоверения, документы общественных организаций, выписки с банковских счетов.

В ходе обысков были обнаружены доказательства преступной деятельности блоггера / Фото: Полиция Львовской области

Следователи Нацполиции сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 190 (мошенничество) УКУ. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – лишение свободы сроком до трех лет.

Разглашение информации о подразделении ВСУ

Как сообщили в Офисе генпрокурора, львовскому блогеру также сообщили подозрение по ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения).

По данным следствия, в январе 2024 года во время прямого эфира со своим подписчиком Остап Стахив распространил информацию о расположении подразделения ВСУ – личного состава одного из отделов ТЦК Ровенщины, с возможностью их идентификации на местности.

“В дальнейшем подозреваемый публично распространил видеозапись прямого эфира на своей странице в Facebook и Telegram-канале. Такая информация могла быть использована страной-агрессором в ходе войны", — сообщили в Офисе генпрокурора.

Мятеж под видом "движения антивакцинаторов"

В Службе безопасности напомнили, что львовский блогер ранее получил подозрение за попытки захвата государственной власти в Украине.

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"За несколько месяцев до начала полномасштабной войны фигурант подстрекал людей устраивать массовые беспорядки и захватывать госучреждения под видом "движения антивакцинаторов". Пребывая в статусе обвиняемого во время полномасштабного вторжения, фигурант продолжил антиукраинскую деятельность”, — говорится в сообщении СБУ.

В спецслужбе отметили, что Остап Стахив серез своих аккаунты в соцсетях распространял деструктивный контент. В частности, он утверждал, что причиной российской вооруженной агрессии якобы были "третьи страны", которые "спровоцировали" Москву к полномасштабному вторжению в Украину.

Где еще прошли обыски

Как сообщило издание Zaxid.net, 25 сентября СБУ провела обыски у соратников Остапа Стахива — Дмитрия Вратила и Наталии Реган, а также соорганизатора "журналистских курсов" в Киеве Жана Новосельцева.

Кроме того, обыски провели на улице Драгоманова во Львове. Там Стахив печатал журналистские удостоверения, которые получали участники псевдокурсов.

Что известно об Остапе Стахиве

Остап Стахив несколько раз пытался стать депутатом Львовского горсовета и Верховной Рады, но сделать ему это не удалось. Во Львове его обвиняли в организации проплаченных акций протеста, обливали зеленкой и даже сажали в мусорный бак.

С начала пандемии коронавирусной инфекции Стахив устраивал провокации в больницах, куда пытался зайти без средств защиты и утверждал, что они пустуют без пациентов. С 2020 года Остап Стахив провозгласил себя лидером антивакцинаторов в Украине.

В 2021 году он получил подозрение в нарушении ч. 1, 2 ст. 109 УК (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) по призыву к антивакцинаторскому митингу под Верховной Радой.

Соратники Стахива заплатили за него почти миллион гривен залога. Впоследствии суд смягчил меру пресечения, а залог перечислили для ВСУ

После полномасштабного вторжения он развернул антимобилизационную кампанию, рассказывая, что ТЦК "похищает и пытает людей" и даже строит концлагеря. Один из аргументов — ТЦК не зарегистрированы официально и якобы об этом есть соответствующее решение Верховного суда. Незаконны, по мнению Стахива, и повестки. Мол, они неправильно оформлены и используют неутвержденный герб Украины.

В марте 2023 года Стахив создал очередную общественную организацию, активно вербуя новых членов. Вступительный взнос – 2 500 грн и ежемесячные взносы по 100 грн. Участникам Стахив обещает защиту от полиции, ТЦК и других органов.

В свое время поддержать Стахива во Львов приезжал коллаборант Кирилл Стремоусов, также активно продававший пресскарты, а после оккупации Херсона стал "заместителем главы" оккупационной администрации и погиб 9 ноября 2022 года якобы в ДТП.

Напомним, в ноябре 2021 во время акции противники вакцинации сначала протестовали против карантинных ограничений и вакцинации под Верховной Радой и перекрывали дороги. Впоследствии они отправились колонной в СБУ, чтобы отпустили Остапа Стахива – одного из лидеров антивакцинаторского движения.

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