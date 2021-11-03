Антивакцинаторское движение: что стоит за отказом украинцев прививаться и как это удалось другим странам

За большинством фейков и откровенной лжи о вакцинах стоит Россия. Москва делает все, чтобы увеличить смертность украинцев от COVID.

Среди всех стран Европы Украина – вторая по уровню суточной смертности от COVID-19. По состоянию на 3 ноября у нас зафиксировано более 23 тыс. новых случаев, госпитализировано около 6 тыс. человек, умерло 720 человек. Опережает нас только Россия. На третьем месте в этой "черной" статистике Румыния.

Заядлые антивакцинаторы могут поспорить, мол, увеличение новых случаев заражений наблюдается во всем мире, даже в тех странах, где провакцинировано более половины взрослого населения. Но статистика – дело упрямое: там, где уровень вакцинации высок, нет такого количества госпитализированных и умерших. Даже всплеска новых заражений не фиксируется.

Но, по данным свежего опроса социологической группы "Рейтинг" (от 21-23 октября), 43% украинцев вообще не планируют вакцинироваться. Аналитики говорят, что наши люди не ярые антивакцинаторы. Просто волна откровенной лжи в интернете и соцсетях о вакцинации настолько велика, что читая все это, украинцы начинают сомневаться. И, как ни странно, за большинством этих фейков стоит именно Российская Федерация.

ТСН.ua узнавал, приложили ли к антивакцинаторскому движению свою руку политики и медики, в какие фейки верят украинцы и что говорит зарубежный опыт.

Что делает власть

Через две недели без вакцинации, отрицательного ПЦР-теста или справки о выздоровлении от COVID в Верховную Раду не пустят. Такие ограничения, приняв соответствующее постановление, народные избранники ввели для самих себя, своих помощников и журналистов, которые приходят под купол.

Возле Рады будет дежурить мобильная бригада, которая и будет делать тесты. По словам главы профильного комитета Михаила Радуцкого, услуга не будет бесплатной – народные избранники будут платить из собственного кармана, как и все украинцы.

Все, чтобы своим примером показать, что остановить пандемию можно с помощью вакцинации. Ведь даже среди "слуг" есть ярые антивакцинаторы. Взять хотя бы Юрия Камельчука. Нет, вакцинироваться он не собирается. А чтобы пустили в Раду, каждые три дня будет делать ПЦР-тест. А вот бывший спикер Дмитрий Разумков неизвестно, будет вакцинироваться или делать тесты. В сентябре он повторно заболел COVID. Разумков не вакцинировался, считая, что антитела от перенесенной болезни его защищают.

Украинская правда

Вдобавок депутаты проголосовали законопроект, которым усилили ответственность за подделку COVID-сертификатов. Ведь, наверное, все мы читали и слышали от знакомых, которые хвастаются покупкой фейковых справок за $200-300. Правда, приняли проект только в первом чтении. Но обещают, что он обязательно станет законом. Будут наказывать всех. За использование подделки грозит от 17 до 34 тыс. грн штрафа или ограничение свободы до 2 лет. За изготовление и внесение медработником ложной информации в реестр тоже предусмотрено до 2 лет тюрьмы, но штрафы побольше – от 34 до 170 тыс. грн.

Где здесь политика

Пока президент Владимир Зеленский советует украинцам "включить мозг", антивакцинаторов это мало смущает. До тысячи митингующих с самого утра 3 ноября собрались под Верховной Радой.

Хоть Киев, где заполнено почти 75% COVID-мест в больницах с кислородом, в "красной" зоне, люди большими группами незаконно приехали в столицу из всей Украины. У станций метро в правительственном квартале выстроились десятки пустых автобусов, которые, вероятно, и привезли митингующих из регионов. За чей счет "банкет" еще предстоит выяснить правоохранительным органам. Ведь в ночь на среду полиция развернула несколько автобусов с антивакцинаторами в Каменец-Подольском в Хмельницкой области.

Антивакцинаторы заблокировали весь центр. Киев стал в 10-балльных пробках. Но на права других митингующим, которые были без масок, похоже, было плевать. Как и на тех, кто борется за жизнь в больницах, нуждаясь в кислороде.

Кто за всем этим стоит? ТСН.ua уже сообщал, что организаторы митинга антивакцинаторов под Верховной Радой — это известные провокаторы и дезинформаторы, которые уже очень долго распространяют откровенную ложь и фейки о коронавирусе и вакцинах, регулярно опровергаемых StopFake.org.

ТСН.ua

Более того, на митинге засветилась группа людей, которые называют себя "братьями-славянами". Одна из самых ярких представительниц этой команды – Елена Фаист. Называет себя блоггером, сделала ряд неоднозначных заявлений о финансовой поддержке их движения из Москвы.

Фото из социальных сетей

Ольга Токарюк, журналистка и исследовательница дезинформации, обнаружила, что участники марша антивакцинаторов держали плакаты со ссылкой на такую себе организацию Terra Freedom.

"Быстрый поиск в Google находит русскоязычный Telegram-канал антивакцинаторов из 8,4 тыс. подписчиков, похоже, зарегистрированный в Молдове (на это указывает логин канала). Там полно дезинформации об опасности вакцин со всего мира, о том, что вакцинированные люди становятся агрессивными и у них есть проблемы с психикой. Также похоже, что именно там рекрутировали участников акции в Киеве", — пишет у себя в Facebook Ольга.

Кто вводит людей в заблуждение

Ольга Стефанишина, депутат комитета ВР по вопросам здоровья нации, говорит ТСН.ua, что среди депутатов есть такие, кто отказывается вакцинироваться или откладывает прививку. Приходится убеждать их прямо в сессионном зале. К сожалению, и среди очень известных медийных медиков, часто появляющихся в эфирах ведущих украинских телеканалов, такие тоже есть.

"Действительно,многие или не хотели, или откладывали вакцинацию. Но большинство из них не являются антивакцинаторами в классическом понимании. Они прививались в детстве по календарю. Но именно вакцины от COVID-19 вызывают много вопросов. И это нормально. Но сильно недорабатывает коммуникационная стратегия государства, людям мало разъясняют, поэтому эти вопросы возникают и ответы люди ищут в интернете или соцсетях. А там очень много мифов и откровенных фейков, распространяемых в том числе РФ, ведущей против нас информвойну", — объясняет Ольга Стефанишина.

ТСН.ua попросил Министерство здравоохранения прокомментировать ситуацию с вакцинацией украинцев, сознательной дезинформацией, распространяющейся в интернете и соцсетях, и митингами антивакцинаторов, которые прокатились по Киеву.

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В Минздраве констатируют, что вместе со StopFake регулярно опровергают мифы о вакцинации. Только за три месяца лета неуникальный охват антифейков составил более 20 млн. Внешнее влияние, направленное на дискредитацию вакцинальной кампании, тоже есть. Об этом говорит и недавний отчет СНБО :

"Центр противодействия дезинформации проанализировал информполе Telegram-каналов Украины, и результаты этого анализа еще раз подтвердили длительную информационную операцию РФ, направленную на максимальное уменьшение уровня вакцинации".

Целью таких целенаправленных кампаний является увеличение уровня смертности от Covid-19 в Украине. Недавно СБУ прекратила деятельность ботофермы, через которую создавались аккаунты для распространения заказных материалов из России. За период ее работы зарегистрировано почти 50 тыс. фейковых аккаунтов, создававших "альтернативную реальность" в соцсетях, и украинский сегмент не стал исключением.

По словам редактора проекта StopFake.org Елены Чурановой, есть исследования, которые показывают, что на зарубежную аудиторию РФ распространяет фейки о вакцинации и усиливает недоверие к институтам, а для своей аудитории транслируется четкий месседж, что вакцинация спасает, потому что свое население им важнее других .

Но не Россией единой. Елена напоминает, что во времена пандемии появились ключевые личности, которые становятся "голосами" противников вакцинации. Это люди, решившие воспользоваться этим хаосом в собственных целях, которые любят хайповать, и любят внимание к себе. Кроме того, они еще и монетизируют это внимание, добавляя номера карт и способы помощи за то, что они "говорят правду".

"Их популярность обусловлена многими факторами: недоверием людей к медицине (медики редко что-то объясняют, а людям нужны простые объяснения); отсутствием нормального образования по основам здоровья; продвижением противников вакцинации по национальным медиа (журналисты думают, что дают две точки зрения, но в этом вопросе есть одна точка зрения, мы не можем давать высказываться тому, кто говорит ложь); низким критическим мышлением населения", — объясняет ТСН.ua Елена Чуранова.

По ее словам, не хочется утверждать, что украинцы в основном антивакцинаторы. Кажется, что люди в большинстве запутаны разными сообщениями из медиа, от политиков, известных лиц, которые тоже разделились по лагерям.

"Поэтому нам нужно понять, что ответственны в этой ситуации все, кто имеет голос. Чтобы заглушить тех, кто лжет, нужно говорить чаще, четче, проще. Пытаться не винить, и не говорить громче, но пробовать понять, почему и на основании чего у человека появилась такая позиция. Потому что от поляризации, к сожалению, мы не победим".

Что говорит социология

По данным свежего опроса социологической группы "Рейтинг" (от 21-23 октября), 43% вообще не планируют вакцинироваться от COVID-19. Впрочем, директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович сказал ТСН.ua, что только за август-сентябрь доля тех, кто готов прививаться, увеличилась на 10%.

При этом, по словам социолога, положительное отношение к необходимости введения локдауна уменьшается. Это признают и депутаты. Михаил Радуцкий честно говорит, что очередной локдаун Украина не потянет.

Если сравнивать с августовским опросом Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива, тогда не хотели вакцинироваться более 56% украинцев. По словам политического аналитика Фонда Андрея Сухарины, доля убежденных антивакцинаторов не столь велика и в каждой стране колеблется в пределах 10-15%. То есть, это не большинство. Но, действительно, есть большая часть людей, которые по сей день не хотят вакцинироваться. Их много, но это количество уменьшается.

"Как говорят, пока гром не грянет, казак не перекрестится. Что касается страхов, мы спрашивали у респондентов, которые не собираются вакцинироваться, почему они не хотят. Самыми популярными вариантами были: вакцины еще недостаточно проверены, опасения относительно побочных эффектов, навязывание вакцинации со стороны государства… Почему я считаю, что доля убежденных антивакцинаторов не так велика? В конце прошлого года, когда еще не было вакцин, проводили опрос (во многих странах, не только в Украине), готовы ли люди вакцинироваться безопасной проверенной вакциной, когда таковая будет в наличии? Людей, которые не хотели вакцинироваться, было значительно меньше, чем сейчас. Многих убедили, что имеющиеся вакцины либо опасны, либо недостаточно проверены…", - объясняет ТСН.ua Андрей Сухарина.

И здесь, по его словам, конечно, большое влияние России, которая много усилий приложила к дискредитации западных вакцин в продвижении своего "Спутника", что больше всего ударило по ней самой. В РФ показатели людей, которые не хотят вакцинироваться, даже выше, чем у нас. То есть, Россия настолько заигралась с дезинформацией, пропагандируя, что прививка – это зло, пытаясь очернить западные вакцины, что попала в собственную ловушку.

Что говорит Минздрав

В Министерстве здравохранения Украины ТСН.ua ответили, что сейчас наблюдается увеличение темпов вакцинации — количество проведенных прививок в сутки может переваливать за 300 тыс. То есть за день в Украине вакцинируется столько же, как проживает, например, в Чернигове.

Активнее стали прививаться в регионах, где был введен "красный" уровень эпидопасности. За прошедшие сутки вакцинировано более 310 тыс. украинцев: первой дозой – 229,1 тыс., завершили вакцинацию (получили две дозы) – 81,3 тыс. В целом же по стране вакцинировано почти 18,3 млн украинцев: первой дозой – 10,6 млн. человек, две дозы получили почти 7,6 млн.

"Но Министерство призывает каждого, кто еще не получил прививку, не ждать ухудшения ситуации в вашем регионе, а сделать это сейчас. За прошедшую неделю 93,2% госпитализированных с COVID-19 не получили никакой дозы. Важно понимать, что не все, кто еще не вакцинировались, являются противниками вакцинации или, как их называют, "антивакцинаторами". Исследования показывают, что есть значительная доля людей, которые еще не вакцинировались, но хотят это сделать. Страх перед болезнью, опыт близких, советы врачей и мифы о прививках — все это может влиять на решение человека вакцинироваться. Именно с этой категорией министерство работает как с приоритетной", — говорят в Минздраве.

По данным национального репрезентативного опроса Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине, 42% украинцев, которые еще не вакцинировались, готовы прививаться при определенных условиях. Больше всего мотивирует желающих то, что вакцинация может предотвратить болезнь или осложнения от нее, и что они не заразят других. Это действительно так: вакцинированные в 5 раз реже заражаются и имеют более чем в 10 раз низкий риск госпитализации, чем непривитые.

Это также было самым большим мотиватором и для тех, кто уже вакцинировался: 65% привились, чтобы не болеть и не иметь осложнений от COVID-19, и лишь 14% отметили, что сделали это по рекомендации работодателя или учебного заведения. Если говорить в целом, то 60% украинцев положительно относятся к вакцинации и 62% соглашаются, что необходимо делать прививки.

Мировой опыт

Объединенные Арабские Эмираты – мировой лидер по вакцинации. Там привито 99% населения (двумя или одной дозами). Почти на 10 млн. населения там фиксируется менее 70 новых случаев заражений в сутки. За неделю от коронавируса в Эмиратах умерли 6 человек.

В Италии, которая первой приняла на себя коронавирусный удар весной 2020 года, уже привито 86,3% взрослого населения (одной или двумя дозами). В октябре по стране прокатились многотысячные протесты. Поводом стало правительственное требование для всех без исключения работников государственного и частного сектора предъявить "зеленый паспорт" (который содержит информацию о вакцинации, отрицательном результате теста или данные о выздоровлении), чтобы попасть на рабочее место. Тогда более 6 тыс. работников порта города Триест заблокировали входы в терминалы. То же самое было и в других городах. Но публицистка Ярина Груша-Поссамай из Милана рассказала ТСН.ua, что после нескольких дней таких протестов уровень зараженных в Триесте вырос, поэтому мэр был вынужден издать указ о запрете протестов, ведь больницы начали очень быстро наполняться. И 90% госпитализированных были не вакцинированы.

"Цифры говорят сами за себя. И эти цифры до населения пытаются донести СМИ, медики и правительство. Да, антивакцинаторские настроения в Италии были, но в относительно малом количестве. Четкая позиция и политика правительства Марио Драги по поводу вакцинации направила итальянское население в правильное русло. Введение обязательного green pass ("зеленого паспорта" – ред.) для всех работников частного и публичного сектора, ресторанов, баров, музеев, кинотеатров дополнительно повлияло на положительный процент вакцинированных", — рассказывает Ярина.

Итальянцы, по ее словам, довольно тяжело пережили пандемию, поэтому желание вернуться к нормальной жизни было очень большим. А итальянцы любят засиживаться в баре.

"Поэтому у них было осознание того, что возвращение к нормальной жизни как можно быстрее и качественнее лежит именно через вакцинирование, потому что это самый быстрый способ преодолеть вирус", — подитожила Ярина Груша-Поссамай.

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