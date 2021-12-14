"Антонов" построит 5 самолетов для нового национального авиаперевозчика

Соответствующий меморандум подписали главы "Укроборонпрома" и Министерства инфраструктуры.

Госпредприятие "Антонов" построит самолеты Ан-158 для нужд Национального авиаперевозчика Ukrainian National Airlines (UNA), который только создают.

Об этом идет речь 14 декабря в сюжете ТСН.19:30.

Первый самолет должен быть построен уже в следующем году. Соответствующий меморандум подписали сегодня главы концерна "Укроборонпром" и Министерства инфраструктуры. На этих самолетах новая авиакомпания будет выполнять преимущественно рейсы внутри страны. Ан-158 – ближнемагистральный турбореактивный самолет, разработанный госпредприятием "Антонов". Его основное преимущество – экономичность, низкие эксплуатационные расходы и главное – он спроектирован и строится отечественным предприятием.

Гендиректор "Укроборонпрома" Юрий Гусев пообещал в течение следующих трех лет по заказу Мининфраструктуры и Национального авиаперевозчика построить пять таких самолетов.

"Для региональных и среднемагистральных перевозок мы рассматриваем Ан-158, который идеально подходит для перелетов по стране. Ан-158 – отличный самолет на 99 кресел. У нас точно будет спрос на такие самолеты", — заявил глава Мининфраструктуры Александр Кубраков.

Госпредприятие "Антонов" построит 5 самолетов за 3 года для авиакомпании "ЮНА"

Напомним, что Владимир Зеленский заявил о начале создания национального авиаперевозчика и сообщил детали.

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