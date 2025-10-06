"Аня бежала за машиной и умоляла отпустить маму": оккупанты на глазах у детей похитили женщину

Светлана Головань / © ТСН

Шесть лет в российском плену пробыла Светлана Головань. По обвинению в шпионаже мать-одиночку оккупационная власть Донецкой области арестовала на глазах ее двух маленьких дочерей и приговорила к 10 годам тюрьмы. Освободить Светлану удалось только в этом августе. И первое, что сделали для нее омбудсмены — встреча и отдых с детьми.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Аллы Пасс.

Ане было 11, а Софии — 5, когда в один августовский день 6 лет назад к их дому в Новоазовске приехали с обыском. Частную предпринимательницу, которая занималась засолкой и копчением азовской рыбы, Светлану Головань обвинили в сотрудничестве с ВСУ только потому, что там служит муж ее сестры.

«Аня бежала за моей машиной и плакала — отпустите маму. Она понимала, что мама только была рядом, и что-то происходит», — вспоминает Светлана Головань.

До последнего, говорит женщина, думала, что это злой розыгрыш. Даже когда ей надели на голову мешок и повезли в Донецк.

«Начали меня допрашивать, бить, надевать пакет на голову, душить. Руки связывали, поднимали вверх. Первые мысли у меня были — это было накануне 1 сентября — как моя Аня пойдет в школу. Кто ее соберет, кто ее оденет. Безразлично было, что со мной дальше будет», — говорит женщина.



5 месяцев — пыток в подвале и еще 8 — в тюрьме. Светлана вынужденно призналась в том, чего не делала.

«Меня бросили в камеру, метр на полтора. И я думала, что схожу с ума, потому что я слышала голос своей дочери Ани. Ты это слышишь и мне казалось, что что-то что-то случилось с детьми, и это было очень… Я схватилась за эту клетку и взывала, что с моими детьми?», — вспоминает гражданская пленная.

Нашлись и свидетели из достаточно близкого окружения, которые подтвердили якобы шпионскую деятельность Светланы. Оккупационный суд осудил ее на 10 лет. Но хуже всего — россияне угрожали отдать ее дочерей в детдом. Чудом родственники успели вывезти их в тогда еще подконтрольный Украине Мариуполь. А дальше — в Германию.

Светлана уверяет, в плену ни на минуту не сомневалась, что Украина за нее борется. и Это давало силы держаться.

«Проблема в том, что наиболее сложной категорией для возвращения являются как раз гражданские заложники. Нет международного механизма, мы не можем использовать обменные процессы, потому что гражданских на гражданских нельзя менять, согласно международного гуманитарного права, это прописано исключительно для военнопленных», — говорит омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Именно омбудсмены помогли женщине как можно быстрее встретиться с детьми.

После плена Светлану ждет долгая реабилитация в больнице. Но до того она попросила какое-то время провести с детьми. Все условия для таких воссоединений создает Буковель.

Теперь они пытаются наверстать упущенное за 6 лет плена. И если старшая Аня планирует возвращаться в Германию, чтобы там учиться, то София хочет только одного — переехать в Украину и жить с мамой.

