Апелляционный суд не удовлетворил ходатайство адвокатов судьи Тандыра, который насмерть сбил нацгвардейца

Он остается в СИЗО до 21 июля без возможности внесения залога.

Не содержание под стражей, а домашний арест. Изменить меру пресечения для судьи Алексея Тандыра, насмерть сбившего на блокпосте в Киеве нацгвардейца-срочника Вадима Бондаренко, пытались адвокаты в Апелляционном суде столицы, говорится в ТСН.

Аргументы у защитников председателя Макаровского районного суда были, что у мужчины не было алкогольного опьянения, хотя свидетели происшествия уверяли обратное. Родственники же погибшего боятся, что судья может выехать за границу, ведь, по их словам, за время войны несколько раз имел поездки за пределы Украины.

Один из адвокатов подозреваемого запретил себя снимать, а адвокатаса при рассмотрении дела извинилась перед родными и высказала слова поддержки.

Разбирательство длилось недолго и в конце концов судьи оставили неизменным меру пресечения. Тандыр остается в СИЗО до 21 июля без возможности внесения залога.

Напомним,

В столице в ночь на 26 мая председатель Макаровского районного суда Алексей Тандыр насмерть сбил нацгвардейца на блокпоста. 23-летний нацгвардеец Вадим Бондаренко из города Тальное Черкасской области.

Свидетели уверяют, что судья совершил смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения. 27 мая Высший совет правосудия разрешил арестовать Тандыра.

Читайте также:

"Мы можем переломить течение этой истории": как ВСУ гонят окупантов с юга Украины

Дом Елены сожгли россияне, а из арендованного — выселили после проделанного ремонта: женщина преодолевает проблемы ради детей

Мины находят и во время приезда в третий раз: саперы уже больше года очищают Киевщину