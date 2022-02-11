В центре Киева сторонники Порошенко, приехавшие на рассмотрение его апелляции, спровоцировали значительные пробки

В центре Киева сторонники Порошенко, приехавшие на рассмотрение его апелляции, спровоцировали значительные пробки

Это вызвало значительные пробки в центре столицы.

После того как Печерский суд отпустил пятого президента Петра Порошенко под личное обязательство, это решение обжалует и его защиту, и прокуроры.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

Обвинение настаивает на заключении под стражу или залоге в миллиард гривен. Адвокаты пятого президента в это время требуют отмены каких-либо ограничений для него на период следствия.

У Апелляционного суда уже собрался митинг в поддержку Порошенко. Людей собралось довольно много, они перекрыли центральные улицы, что повлекло за собой значительные пробки. Люди приехали со всей Украины, они приезжали централизованно. На ближайших в суд улицах припарковано немало автобусов с номерами разных регионов. Толпа периодически расступается, чтобы пропустить общественный транспорт.

Возле забора суда установили сцену и экран, где выступают сторонники Порошенка, а перед началом суда выступил и сам Порошенко. Затем он пошел в зал, а его поклонники продолжили выступления со сцены.

Напомним, что пятому президенту инкриминируют государственную измену и содействие террористическим организациям. В частности, в прокуратуре заявляют, что с согласия Порошенко Украина закупала уголь на оккупированных Россией территориях Луганщины и Донетчины.

Дело Порошенко: адвокаты требуют отмены ограничений – под судом собрался митинг | Новости Украины

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