Апогей скандала с Кравченко: последние новости об "игре в подозрения" между САП и НАБУ

Скриншот по сюжету ТСН

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В Сети Руслан Кравченко опубликовал новое видео с обвинениями во взяточничестве, где упоминается Семен Кривонос — руководитель Национального антикоррупционного бюро. Первая серия появилась накануне, после чего руководители НАБУ и САП заявили, что это ожидаемая атака на антикоррупционные органы на фоне расследования злоупотреблений в самой генпрокуратуре.

О противостоянии в правоохранительных органах рассказал корреспондент ТСН Александр Романюк.

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317 голосов «за». Сегодня в полдень Верховная Рада освобождает от должности генпрокурора Руслана Кравченко. Этому предшествовал целый ряд событий, которые больше напоминали сериал. Который, к слову, до сих пор не завершился.

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Именно под таким сообщением «Я давно должен был это сделать…» в 8 утра понедельника 14 сентября в телеграм-канале генпрокурора Руслана Кравченко появляется видео:

«Я подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу. Я подозреваю его в подделке официальных документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере и фиктивного усыновления с целью искусственно создать основания для избежания ответственности в суде».

Руслан Кравченко

10-минутное видео — под названием «Янус» — смонтировано как сюжет-расследование. С графикой, закадровым текстом, цитатами и свидетельствами. И Кравченко обещает — это только начало. В частности, утверждает, что о подозрении сообщено и близкому человеку главы Специализированной антикорупционной прокуратуры Александра Клименко. Этот человек якобы пытался подкупить судей ВАКС.

«Раньше от принятия этих решений меня политически сдерживал президент. Сдерживали и сами антикоррупционеры, предлагая гарантии неприкосновенности в обмен на отказ от принятия подозрений».

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Впоследствии становится известно — сам на тот момент еще генпрокурор Кравченко ночью выехал из Украины. Как утверждает, в командировку в Париж на 5 дней, на конференцию ПАСЕ по украинским детям. И это при наличии заявления на увольнение, которое генпрокурор написал еще на прошлой неделе. И этому предшествовал еще один сюжет, опубликованный в соцсетях, но со стороны НАБУ и САП — и под названием «Карфаген». Это расследование касалось возможного крышевания незаконных колл-центров. Хотя сам генпрокурор подозрения не получил, но подозрение получил сотрудник Офиса генпрокуратуры Сергей Кропива, ныне уже находящийся в СИЗО

«У этого генерального прокурора есть только один путь: увольнение с должности. Именно это я ему и сказал», — отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский

После появления поста Кравченко в понедельник менее чем через час президент заявляет — будет просить Верховную Раду его уволить:

«Украина видела все причины. Если он считает это политическим давлением, пусть так и называет. Прошу парламентариев поддержать это увольнение безотлагательно».

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Еще через несколько минут появляется заявление НАБУ. А после обеда антикоррупционеры уже вживую проводят пресс-конференцию.

Ситуацию с обвинениями, озвученными утром Кравченко, называют политическим давлением на антикоррупционные органы. Упоминают прошлогодние события, связанные с НАБУ и САП. Но говорят — пока не понимают, были ли это личные действия со стороны Кравченко или же спланированная операция. А еще утверждают, что, несмотря на давление, антикоррупционные органы работают в обычном режиме. И официально не получали никаких уведомлений о подозрении.

«Я не видел бумажного документа, мне его никто не вручал, никто его не привозил в НАБУ и САП. Мое личное мнение, что это реакция на нашу операцию „Карфаген“. По поводу того, что подозрение вручено и мне — то ни я, ни моя семья ее не получала».

Относительно дела руководителя НАБУ Семена Кривоноса. По словам Кравченко, подозрение касается сразу нескольких эпизодов. Первый касается производства, зарегистрированного еще в апреле 2014 года. В документах говорится о возможном взяточничестве и подделке документов. А само дело касается вообще 2009 года. Тогда Кривоноса признали виновным в подкупе избирателей, но он избежал наказания, потому что содержал малолетнего сына. Но на видео, обнародованном Кравченко, женщина свидетельствует, что Кривонос ее ребенка усыновил. По версии следствия, сделал Кривонос это только с целью погашения судимости.

Другой эпизод касается случая 12-летней давности. Семен Кривонос тогда был руководителем регистрационной службы Обуховского района. И он якобы вместе с сельским головой требовал 72 тысяч долларов взятки — за выделение земли площадью в четверть гектара. Мужчины якобы организовали продажу этой земли с занижением стоимости в документах. Сделка была уже на финальной стадии, когда ее организаторы узнали, что заказчик, согласно данным Кравченко, обратился к правоохранителям и их махинации стали известным органам.

А вот последний эпизод касается того, что во время обысков в генпрокуратуре НАБУ и САП скопировали документы по этим уголовным делам.

На брифинге журналисты, по меньшей мере, трижды просят Семена Кривоноса прокомментировать суть этих подозрений и обвинений. Тот называет их телеграм-подозрениями и отказывается что-то говорить:

«Я не комментирую и не собираюсь комментировать бред и телеграм-подозрения. Относительно изъятых документов детективы действовали в пределах своих полномочий».

Также антикоррупционеры не отвечают и на вопрос, фигурирует ли Кравченко в их уголовном производстве и получит ли подозрение.

«Мы никогда не анонсировали и не будем анонсировать подозрений. В целом, если будет собрано достаточное количество доказательств для уведомления о подозрении, такое подозрение вручается».

Уже после этого брифинга на телеграм-канале Руслана Кравченко появляется еще одно сообщение со сканами подозрений, якобы посланных руководителям НАБУ и САП по почте, на рабочие и личные адреса, а еще квитанции и номера отправлений. А еще, по словам Кравченко, представители НАБУ и САП якобы ходили в ГБР и Офис генпрокурора, чтобы эти подозрения отменили.

Президент, в свою очередь, к вечеру официально указом отстранил Кравченко от должности и внес представление на его отставку в Верховную Раду.

Верховная Рада

А уже сегодня депутаты без лишних эмоций с соблюдением всех формальностей очень быстро отстранили Руслана Кравченко.

Впрочем, кто будет исполнять обязанности генерального прокурора, пока неясно. Загадкой остается и когда и как будут выбирать нового. Во время заседания часть депутатов призвала вернуть конкурсный отбор на этот пост. Непонятно, вернется ли в Украину и сам Руслан Кравченко. Пока он ни с кем из журналистов не общался. Никаких интервью не давал и всю коммуникацию ведет через соцсети.

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