Апокалипсис близко?: что такое Часы Судного дня и почему ученые бьют тревогу

Ученые-ядерщики перевели так называемые Часы Судного дня до отметки 89 секунд до полуночи или вероятного апокалипсиса. Специалисты говорят - это уже повод бить тревогу. Потому что в предыдущие два года показатель был на уровне 90 секунд и держался без изменений как в 2023, так и в 2024.

Что это за Часы? Почему эксперты советуют воспринимать их предупреждение серьезно? И как на все это повлияла война в Украине - в сюжете корреспондента ТСН Оксаны Ткаченко.

"Перемещая часы ближе к полуночи, мы посылаем четкий сигнал. Поскольку мир уже находится на грани катастрофы, любое движение к полуночи следует воспринимать как признак крайней опасности и несомненное предупреждение", - говорит председатель правящего совета Бюллетеня науки и безопасности Даниэль Хольц.

Даниэль Хольц.

Специалисты из Бюллетеня ученых-атомщиков перемещают стрелки часов судного дня аж на секунду ближе к полуночи. Полночь в данном контексте символическое название глобальной катастрофы - фактически то, насколько человечество становится ближе к самоуничтожению. Отметку остановили на цифре 89 секунд. Предыдущие два года она держалась на отметке 90.

По традиции специалисты разъясняют, почему приняли такое решение. Причины, говорят в основном - не новые для мирового сообщества, но прогресса в их решении за эти годы так и не произошло. И здесь прежде всего виновата Россия. Угрозы применить ядерное оружие из уст Владимира Путина звучали в течение 2024 года с заметной регулярностью, как только кремлевскому руководителю нужно было отпугнуть Запад от помощи Украине. Буквально под конец прошлого года Путин обновил ядерную доктрину, по которой снизил порог для ядерного удара.

"Страны, обладающие ядерным оружием, увеличивают размеры и роль своих арсеналов, инвестируя сотни миллиардов долларов в оружие, которое может уничтожить цивилизацию многократно. Между тем договоры по контролю над вооружениями находятся в плачевном состоянии, а также продолжаются активные конфликты с участием ядерных держав", - говорит председатель правящего совета Бюллетеня науки и безопасности Даниэль Хольц.

Но болезненная точка нашей планеты не только Украина - уверяют эксперты. Боевые действия на Ближнем Востоке - между Израилем и Сектором Газы, угрозы Ирана, КНДР и Китая своим соседям - все это заставляет ученых переживать больше. Еще одна не новая, но все еще болезненная тема - изменения климата.

Прошедший год стал самым жарким за всю историю наблюдений. по данным ученых Всемирной метеорологической организации ООН. Буквально в начале 2025 года в американском Лос-Анджелесе масштабные пожары успели выжечь сотни гектаров территорий, около 3 десятков человек погибли и еще десятки тысяч остались без крова.

Часы Судного дня

"2024 год был самым жарким годом в истории, вызвав разрушительные климатические шоки, которые уничтожили жизнь и средства существования по всему миру. Единственным эффективным ответом является совместная работа стран, и поэтому так тревожно, что президент Трамп заявил о намерении выйти из Парижского соглашения. В этот решающий год для действий по климату мы призываем всех остальных подписантов усилить свои усилия и подтвердить свое обязательство достигать целей Парижа", - говорит бывший президент Колумбии и лауреат Нобелевской премии мира Хуан Мануэль Сантос.

Новое во время озвучивания угроз Судного дня - так это тема искусственного интеллекта. Ученые опасаются, что глобальные игроки будут массово применять эту технологию в военных целях.

"Развитие ряда технологий, включая биотехнологии, искусственный интеллект и космические технологии, значительно опережает регулирование политики и глубокое понимание их последствий. Все эти опасности значительно усиливаются мощным множителем угрозы: распространением дезинформации, манипуляций и теорий заговора, которые разрушают экосистему коммуникации и все больше размывают границу между правдой и ложью", - говорит председатель правящего совета Бюллетеня науки и безопасности Даниэль Хольц.

Часы Судного дня в 1947 году инициировал Бюллетень ученых-атомщиков. Это организация, занимающаяся вопросами науки и глобальной безопасности. Решение о том, насколько секунд или минут их передвигать вперед решает совет экспертов, в том числе и нобелевских лауреатов.

70 лет назад они давали человечеству аж 7 минут, с тех пор стрелки двигали, то вперед до назад, в зависимости от ситуации в мире. К примеру в период окончания Холодной войны - было аж 17 минут. Сейчас только 89 секунд. Но ученые-ядерщики все еще надеются, что их предостережения примут во внимание. Катастрофа - отвратительная, лишь бы человечество опомнилось.

"Есть надежда. Мы твердо верим, что часы можно повернуть назад, и есть много действий, которые можно предпринять. Наше беспокойство в том, что в течение прошлого года эти действия не были приняты", - говорит председатель правящего совета Бюллетеня науки и безопасности Даниэль Хольц.

Ученые бьют тревогу! Почему мир как никогда близок к ядерной катастрофе?!

Напомним, ЦРУ частично рассекретило книгу о сценариях конца света. Автор книги, эксвоенный и уфолог, утверждает, что катастрофа неизбежна.

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