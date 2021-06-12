Апокалипсис откладывается: что происходит на рынке топлива и насколько подорожает бензин в июне

Пока Министерство экономики регулирует розничные цены на нефтепродукты, резкого повышения цен не ожидается, однако фактор Беларуси, которая контролирует львиную долю импорта топлива, все еще присутствует.

В первые десять дней июня украинские сети АЗС подняли цены на бензин. Правда, не все, а только "бюджетные" — "БРСМ-Нафта", Motto и "Авантаж 7", и не существенно — на 10-20 копеек за литр.

Но тенденция другая. Даже несмотря на спекуляции вокруг ограничения импорта белорусского бензина существенных ценовых скачков на украинских АЗС в течение прошлого месяца не было. В то же время с января по май стоимость бензина А-95 на заправках выросла более чем на 10% — с 25,2 до 28,8 грн за литр.

Такая стабильность имеет свое объяснение. В середине мая Кабинет министров ввел государственное регулирование розничных цен на наиболее употребляемые марки бензина — А-92 и А-95, а также на дизельное топливо. Однако эксперты прогнозируют, что несмотря на наличие ценовых ограничений, повышения цен на топливо не избежать.

TCH.uа разбирался, что происходит на украинском топливном рынке и как подорожает бензин в июне.

Что будет с ценами

По состоянию на 10 июня средняя стоимость бензина А-95 по Украине составляет 28,97 грн/л, А-92 — 28,20 грн/л, дизельного топлива — 27,34 грн/л, а автогаза — 15,67 грн/л. Такие данные приводит Консалтинговая группа "А-95". С 19 мая литр бензина А-95 и автогаза подешевели на 7 копеек, литр А-92 и "дизеля" — подорожали на 2 копейки.

Согласно решению правительства, автозаправочные станции могут продавать горючее наиболее употребляемых марок не дороже предельной стоимости. Ее рассчитывает "Нафтогаз" на основании данных информационного агентства Platts CIF NWE за предыдущий календарный месяц, уровня акцизного налога и НДС. Устанавливает цены Министерство экономики. Ведомство должно их обнародовать 5 числа каждого месяца.

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Предельная торговая надбавка к стоимости бензина, которую вправе установить сети АЗС, не должна превышать 5 грн, а надбавка к цене дизельного топлива — 7 грн. Соответственно, на вторую половину мая максимальная цена бензина А-92 и А-95 не могла превышать 30,22 грн/л, а для дизельного топлива — 27,89 грн/л.

В июне предельная стоимость бензина А-92 и А-95 установлена на уровне 29,92 грн/л, дизельного топлива — на уровне 27,91 грн/л. Именно по таким ценам 10 июня продавали бензин А-95 и дизельное топливо популярные украинские сети АЗС — Shell, Socar, WOG и OKKO. Стоимость бензина А-92 на их стелах колебалась от 29,50 до 29,75 грн/л.

Другие сети АЗС продавали топливо по более низким ценам. Дешевле 10 июня можно было заправиться на станциях сетей "Авиас", "Укрнафта", "Авантаж 7" и Motto, где литр бензина А-95 стоил 27,95-28,30 грн, литр бензина А-92 — 26,95- 27,30 грн, а литр дизельного топлива — 25,85-27,00 грн.

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Средняя стоимость «премиальных» марок бензина, А-95 Премиум и А-98, на которые не распространяется регулирование, с начала июня растет. Если 1 июня литр А-95 + в среднем стоил 30,70 грн, то до 10 числа он подорожал на 17 копеек, до 30,87 грн. Крупнейшие украинские сети продают А-95 + еще дороже — Shell по 32,95 грн/л, WOG и OKKO — по 32,99 грн/л, а Socar — по 33,98 грн/л.

Стоимость автогаза в течение первой декады июня тоже существенно не менялась. 10 июня ряд АЗС (Shell, "Авантаж 7", "БРСМ-Нафта", AMIC) опустили цены примерно на 0,1 грн/л, соответственно средняя цена автогаза уменьшилась на 1 копейку.

УНИАН

Опрошенные TCH.ua эксперты прогнозируют, что в ближайшие дни существенных изменений в цене горючего не состоится, но не из-за правительственных ограничений.

"Сейчас цены зависят от двух факторов — оптовой стоимости нефтепродуктов на границе и курса национальной валюты. Сейчас они работают друг против друга: цены на границе понемногу растут, но гривна усиливается. Пока эти два фактора компенсировали друг друга, цены фактически не изменялись", — объясняет в комментарии ТСН.ua эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев.

В то же время, до конца месяца, по его словам, цены на нефтепродукты могут вырасти, ведь стоимость горючего на границе будет расти быстрее, чем укрепляется гривна.

Одной из причин роста оптовой цены на нефтепродукты является стремительный рост европейских котировок нефти — 8 июня впервые с 2019 года Brent преодолела ценовую отметку в 70 долларов/баррель. Тогда же Министерство энергетики США скорректировало летний ценовой прогноз цен на нефть — стоимость барреля Brent ожидается на уровне 65,19 долларов, тогда как ранее прогнозировалось среднегодовая цена в 62,26 доллара.

"Что будет с курсом валют — спрогнозировать трудно. А относительно цен на границе, то исходя из тех тенденций, которые наблюдались в течение двух последних недель, до конца месяца они могут вырасти на 4-6% по сравнению с нынешним уровнем", — говорит Рябцев.

Белорусский казус

По данным Консалтинговой группы "А-95", дефицита на украинском рынке нефтепродуктов в июне не ожидается, несмотря на сокращение поставок белорусского бензина А-95 до 20 тысяч тонн. Поставка литовского бензина ожидается на уровне 25 тысяч тонн, что на 10 тысяч тонн выше нормативный показатель, а отечественный производитель, "Укртатнафта" увеличит производство с 35 до 40 тысяч тонн и заявляет о готовности увеличить переработку в 50 тысяч тонн в июне.

Энергетические специалисты утверждают, что несмотря на политическую ситуацию в Беларуси, риска прекращения импорта бензина и не было.

"Беларусь не собирается и не собиралась ограничивать импорт нефтепродуктов в Украину. Два украинские трейдеры вовремя не подписали соглашение о поставках бензина А-95 Мозырского нефтеперерабатывающего завода, и "Белорусская нефтяная компания" предупредила, что будет поставлять им бензин по остаточному принципу. А они это объяснили как то, что в Беларуси нет бензина из-за ремонта Мозырского НПЗ", — говорит Геннадий Рябцев.

Он напомнил 29 июня информация о прекращении поставок появилась в украинских СМИ, а 30 июня "Белорусская нефтяная компания" ее опровергла, добавив, что не намерен прекращать поставки бензина А-95 в Украине и только может сократить объемы из-за ремонта на заводе .

Опасный импорт

Правительственное постановление, которым введено регулирование цен на горючее, будет действовать до конца карантина. 9 июня появилась новость, что все регионы Украины перешли в "зеленую" зону карантина. Поэтому существует вероятность, что вскоре карантин будет отменен. Впрочем, специалисты говорят, что основанием для отмены ценовых ограничений для АЗС будет не завершение действия режима, а политическая воля правительства.

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"Белорусские нефтеперерабатывающие заводы встали на реконструкцию, о которой предупреждали заранее и которая никоим образом не была связана с политическими событиями. Эксперты начали опасаться, что будет дефицит "массовых" сортов горючего — бензина А-95 и дизельного топлива. На фоне этого ажиотажа сети начали поднимать цены. Введение ограничений было не очень правильным решением, ведь реагировать на эту ситуацию должно было не Министерство экономики, а Антимонопольный комитет, который должен был провести расследование и наложить на сети штрафы за необоснованное повышение цен", — объясняет в комментарии TCH.ua экономический эксперт Олег Пендзин.

По его словам, отсутствие расследования — это огромный минус для Антимонопольного комитета, ведь скоординированное повышение цен всеми ключевыми автозаправочными сетями имеет признаки картельного сговора.

"Когда в прошлом году цена на нефть резко упала, цены на заправках снижались? Нет. Почему? Сети АЗС сели за круглый стол и договорились не менять цены, несмотря на то, что фактическая доходность сетей выросла с 150 до 300 долларов на тонне, а то и больше. Если бы работал Антимонопольный комитет, они бы боялись это делать. И маржа АЗС была бы минимальной — иначе те не смогли бы продать свой продукт", — рассказывает Пендзин.

По мнению эксперта, ситуация, которая сложилась в середине мая, еще раз обнажила проблему украинского рынка нефтепродуктов, где импорт белорусского и российского дизельного топлива занимает 70% рынка дизельного топлива и 50% рынка бензина А-95.

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"Если они завтра полностью прекратят поставки — у нас остановятся танки, поезда« Укрзализныци», пострадает аграрный сектор. Государство должно обеспечивать функционирование рынка, впрочем, у нас нет ни долгосрочных контрактов на поставки горючего, ни складов, ни государственных резервов. А с 5 нефтеперерабатывающих заводов работает только один", — объясняет Олег Пендзин.

По его словам, в Украине назрела необходимость государственной программы по развитию переработки нефти на собственной территории.

"Когда мы говорим об энергетической безопасности, речь идет не только о рынках электроэнергии и газа, но и о рынке горючего. И уход от контроля за этой ситуацией может болезненно ударить и по национальной безопасности, и по боеспособности украинской армии, и по багатьоз других вещах", — говорит специалист.

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