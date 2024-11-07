Апокалипсис отменяется: почему Трамп — это не так плохо для Украины, и сможет ли он договориться с Путиным

Однако даже в первой демократии мира — США — соцопросы ошиблись. Или же крупные социологические службы и влиятельные медиа не хотели замечать очевидное — недовольство политикой демократов, в том числе ростом цен на базовые продукты питания, горючее, налогообложение и дорогостоящей системой медицинского страхования. Даже когда Трамп во время первых и последних теледебатов из Гаррис 10 сентября на ABC News в прямом эфире повторил известный фейк, что иммигранты из Гаити в Огайо похищают и едят домашних животных своих соседей, это не отразилось на его рейтинге.

Штаб демократов также активно использовал против команды Трампа тему иммигрантов и права женщин на аборты. В очень многих влиятельных американских медиа можно было увидеть статьи, что Трамп собирается депортировать из США чуть ли не 11 млн человек (в том числе выходцев из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы, однако эксперты напоминают, что больше депортаций было именно во времена президентства Обамы). По поводу абортов штаб Камалы Гаррис пугал, что при втором "пришествии" Дональда Трампа в Белый дом, они будут запрещены везде, и "женщины не смогут свободно распоряжаться своим телом". Так, аборты и иммиграция стали центральными темами предвыборной кампании. Однако даже это не помешало Трампу победить.

Демократическая Администрация Байдена-Гаррис допустила многие ошибки. Но самое главное, чего они не учли, – это честная коммуникация с обществом. Поэтому произошедшее в США 5 ноября можно назвать протестным голосованием. И это также подтверждают результаты выборов в Конгресс, потому что американцы выбирали не только следующего 47-го президента США, но и треть Сената и всю Палату представителей. Тема внешней политики не столь сильно доминировала на этих выборах. Но, опять же, из-за ошибок в коммуникации со стороны Администрации Байдена-Гаррис, тему войны России против Украины штаб Трампа взял себе на вооружение, критикуя демократов во втягивании США в Третью мировую войну.

Итак, что нужно понимать об этих выборах в США? Почему американцы выразили свой протест демократам на избирательных участках? Но какова будет внешняя политика второго президентского срока Трампа? Действительно ли он сможет заключить соглашение с Путиным за спиной Украины? Читайте на сайте ТСН.ua.

Киев-Миннеаполис-Киев

Холодильник победил: почему демократы проиграли выборы

Для Дональда Трампа это была третья президентская гонка. В 2016 году его победа над демократкой Хиллари Клинтон стала такой же неожиданностью, как сейчас над Камалой Гаррис в 2024 году. В 2020 году Трамп проиграл выборы в основном из-за своего неудавшегося ответа на отрицавшую он пандемию COVID-19. Но даже выход в октябре 2024 года книги известного журналиста и редактора Washington Post Боба Вудворда "Война", где он утверждает, что при своем президентстве Трамп тайно послал Путину дефицитные к тому времени тесты для обнаружения наковы, не повлиял на результаты выборов 5 ноября.

На этот раз, как пишет The Washington Post, Трамп баллотировался, имея за плечами два импичмента, 91 обвинение в преступлениях, 34 приговора и подстрекательство своих сторонников к штурму Капитолия 6 января 2021 года, заявляя, что демократы украли его победу. Но это не помешало ему победить. Кстати, впервые за 36 лет The Washington Post не поддержала ни Камала Гаррис, ни Дональда Трампа накануне дня выборов 5 ноября. Владелец издания Джефф Безос, один из самых богатых людей планеты и основатель компании Amazon, выступил против этого, хотя журналисты газеты собирались поддержать Гаррис. Из-за этого решения Безоса, широко обсуждавшегося в американских медийных и политических кругах, WP потеряла очень много подписчиков.

Однако WP была не единственной. Не поддерживать ни одного кандидата решила и Los Angeles Times. Их владелец – миллиардер Патрик Сун-Шионг – также запретил журналистам поддерживать Гаррис. Хотя Калифорния проголосовала именно за нее. Другие крупные американские газеты и телеканалы, такие как, например, The New York Times и CNN (хотя этот телеканал и делал вид, что он над этой упорной борьбой) не скрывали, что поддерживают демократов, публикуя соцопросы о уровне процента поддержки Гаррис и Трампа.

Однако уже 6 ноября CNN написал, что Трамп, похоже, станет первым республиканским кандидатом в президенты от 2004 года, который выиграет всенародное голосование и голоса Коллегии выборщиков (которые, по закону, будут отдавать свои голоса только в декабре). Статьи в американских медиа на следующий день после выборов 5 ноября сменились принятием реальности, в которых фактически утверждалось, что это было протестное голосование. Камала Гаррис даже не завоевала столько голосов американской молодежи в возрасте 18-29 лет, как Джо Байден на выборах в 2020 году. Хотя СМИ, эксперты и Администрация Байдена-Гаррис убеждали, что молодежь – за демократов, особенно молодые женщины, выступавшие за права на аборты.

Вдобавок к этому, The New York Times отмечает, что Трамп также получил голоса латиноамериканцев и темнокожих из рабочего класса. Утрата их поддержки – это катастрофа для Демократической партии. Это и обусловило победу Трампа. Потому что людям уже надоело ждать коммуникации от демократов, когда они объяснят, почему, в частности, цены в супермаркетах выросли вдвое, как и на заправках.

"Мы должны принять результаты этих выборов. Раньше сегодня я поговорила с избранным президентом Трампом и поздравила его с победой. Я пообещала ему помощь с переходом власти, и что мы сделаем это мирным способом. Хотя, я признаю поражение на этих выборах, я не отказываюсь от борьбы, питавшей эту кампанию", — заявила Камала Гаррис в своей речи о поражении на выборах, которая была довольно запоздалая.

Договориться с Путиным: внешняя и политика безопасности США

Выступая с победным спичем еще ночью в среду, 6 ноября, Дональд Трамп сказал, что следующие четыре года станут "золотым возрастом" для США. Для американских СМИ это, конечно же, вопрос, будет ли Трамп им оппонировать и противодействовать. Ведь довольно часто во время своей предвыборной кампании он подвергал сомнению традиционные американские СМИ (которые в большинстве своем были настроены против него — ред.). Потому что недавно во время одного из предвыборных митингов Трамп заявил, что "не против, если бы кому-то пришлось стрелять через СМИ" (имея в виду покушение на него 13 июля 2024 года на митинге в Пенсильвании, когда в его ухо попало защитное стекло трибуны – ред.).

Уже в четверг, 7 ноября, стало известно, что Владимир Зеленский поговорил по телефону с Дональдом Трампом. "Мы договорились поддерживать тесный диалог и развивать наше сотрудничество. Сильное и непоколебимое лидерство США является жизненно важным для мира и справедливого мира", — дописал украинский президент в соцсети Х по итогам разговора с Трампом.

Однако сразу после того, как стало понятно, что Дональд Трамп заходит второй раз в Овальный кабинет, украинским сегментом соцсетей начала распространяться измена. Мол, он точно заключит большое соглашение с Путиным за спиной Украины за счет наших территориальных уступок и членства в НАТО. Действительно, во время предвыборной кампании он обещал положить конец войне России против Украины еще до своей фактической инаугурации за 24 часа. Затем ряд уважаемых американских СМИ дописывали, что сразу после переизбрания Трамп позвонит Путину.

Как видим, ни один из этих прогнозов не сбылся. Трамп первым поговорил с Зеленским. Поэтому преждевременно говорить об измене. Тем более, что очень скоро после инаугурации 20 января, кабинет Трампа займется формировать новую внешнеполитическую и стратегию нацбезопасности США. Ведь американский ВПК, равно как и европейский, не в состоянии удовлетворить не только потребности украинской армии, чтобы противостоять России, но и выдержать противостояние с Китаем, который тесно работает с Россией, Ираном и Северной Кореей, сформировав новую ось "зла". Например, уже сейчас китайский ВМФ больше американского. Северная Корея и Россия производят больше артиллерийских снарядов, чем США и ЕС.

Из многочисленных разговоров со многими должностными лицами, приближенными к демократам и республиканцам, определяющей в отношении Украины в дальнейшем будет политика США в отношении Китая, Ирана и Северной Кореи. И по поводу того, что ТСН.ua приходилось слышать со стороны республикаканского лагеря, они больше сфокусированы на Иране и Китае. И это понятно, ведь Трамп неоднократно заявлял, что введет почти 100% пошлины на весь китайский импорт. Правда, недавно он также пригрозил 100-200% пошлин на весь импорт из ЕС. Однако это неудивительно. Ибо, когда случаются какие-то проблемы в отношениях США и ЕС, то ли канцлер Германии Олаф, то ли президент Франции Эммануэль Макрон едут в Пекин.

Поэтому посыпать голову пеплом Украине точно не стоит. Одно дело – это предвыборная риторика, совсем другое – реальные действия. Так, на сегодняшний день, Республиканская партия имеет не только своего президента в Белом доме, но и большинство в Сенате (на выборах 5 ноября американцы также выбирали треть Сената и всю Палату представителей-ред.). И так выглядит, что республиканцы примут и большинство в Палате представителей. То есть, Трамп будет иметь свое монобольшинство. Украина уже проходила. И, можно сказать, что ничем хорошим, это не заканчивается, не имея надежных противовесов.

Относительно внешней политики, действительно, ТСН.ua уже неоднократно писал, что Дональд Трамп имеет склонность к попыткам взаимопонимания с диктаторами. Мы уже видели это во время его первого президентского срока, когда он встретился с Путиным в Хельсинки, а также дважды с Ким Чен Ином. Стоя с Путиным на пресс-конференции в 2018-м, Трамп подверг сомнению работу своих же американских спецслужб. Относительно Ким Чен Ина Трамп, будучи президентом США, первым из лидеров западного мира его легитимизировал. Однако никаких результатов это не дало.

Во время президентской предвыборной кампании Трамп неоднократно говорил, что, будь он президентом США, Путин бы никогда не пошел на полномасштабное вторжение. Также Трамп обещал завершить войну России против Украины за 24 часа еще до своей фактической инаугурации, просто поговорив с Путиным телефоном. Однако, на самом деле, строгая правда в том, что это Путин не заинтересован ни в каких переговорах ни со США, ни, тем более, с Украиной. Недавно министр иностранных дел РФ Сергей Лавров повторил, что НАТО должно "забраться" на границы 1997 года. Москва уже выдвигала это требование в декабре 2021 года, ставя под сомнение как минимум четыре волны расширения НАТО на Восток, желая вернуться ко временам Холодной войны.

Конечно, этого не будет. Как и не будет воплощение "мирного плана Трампа" по заморозке войны России против Украины, который еще в сентябре озвучил его кандидат в вице-президенты Джей Ди Венс: Украина останется независимым государством, а Россия получит гарантии нейтральности Украины, не вступающей в НАТО. "Демаркационная линия", как ее называет Джей Ди Вэнс, должна приобрести вид демилитаризованной зоны, где будет очень много фортификаций (что уже противоречит определению демилитаризованной зоны – ред.), чтобы Россия не вторглась снова.

Ведь во-первых, в этом не заинтересован Путин. И для него, вопреки распространенному видению, президентство Трампа – это как кость в горле. Его зацикленность на противодействии Китаю и Ирану может сыграть ключевую роль в поддержке этих стран России в войне против Украины.

Во-вторых, Трамп действительно может изъявить желание позвонить или даже встретиться с Путиным. Однако не следует забывать, что в феврале 2026 года истекает срок действия соглашения START по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Поэтому, как бы то ни было, на Администрацию Трампа будет оказываться безумное давление. И, вряд ли Трамп сможет где-нибудь пойти на уступки Москве.