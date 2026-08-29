Апокалипсис под Киевом: появились жуткие фото и видео после взрывов

Густой черный дым, накрывший значительную часть города, стал следствием попадания по составу шин и дисков.

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В Сети показали кадры с места масштабных ударов россиян в Киеве и Киевской области, где вспыхнули пожары и произошла детонация. Последствия атаки оказались трагическими — есть десятки погибших и пострадавших.

Трое суток Россия почти непрерывно атакует Киев и область, в том числе склады на Киевщине. Известно об уничтожении инфраструктуры в разных районах. Есть раненые и погибшие.

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Ужасные последствия атаки на Киевскую область

Ужасные последствия удар по предприятию в селе Мила Бучанского района 28 августа. После попадания на территории объекта произошла детонация, из-за чего ситуация значительно усложнилась. По состоянию на 29 августа известно как минимум о 37 погибших и более 40 пострадавших. Среди раненых четверо детей, семеро травмированных находятся в больницах. Из зоны чрезвычайной ситуации около 400 человек, в том числе 59 детей.

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Взрывами также повреждено около 50 жилых домов, а среди пострадавших объектов оказался пансионат для престарелых и людей с инвалидностью.

Дата публикации 13:20, 29.08.26 Количество просмотров 31 Люди оказались в огненных ловушках! Ужасающие последствия взрыва! Много погибших

В Киевской области в субботу, 29 августа, спасатели ликвидируют последствия повторной российской атаки.

С самого утра пожарные работают на местах вражеских обстрелов.

Наслідки повторного удару по Київщині / © ГСЧС Украины

После ночной атаки враг нанес повторный удар, в результате которого возникли пожары на логистических объектах.

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Последствия повторного удара по Киевщине / © ГСЧС Украины

Последствия повторного удара по Киевщине / © ГСЧС Украины

Последствия повторного удара по Киевщине / © ГСЧС Украины

Последствия повторного удара по Киевщине / © ГСЧС Украины

Последствия повторного удара по Киевщине / © ГСЧС Украины

Последствия повторного удара по Киевщине / © ГСЧС Украины

Последствия повторного удара по Киевщине / © ГСЧС Украины

Последствия повторного удара по Киевщине / © ГСЧС Украины

Чрезвычайники задействованы в нескольких локациях и ликвидируют масштабные пожары. Работы продолжаются.

Дата публикации 12:16, 29.08.26 Количество просмотров 106 Очевидец о взрыве в Киевской области! Такого ужаса люди ещё не видели! Всё было в огне

Россия атакует Киев с самогоутра: погибла 2-летняя девочка

С утра, 29 августа, российские БПЛА терроризируют Киев. В столице уже несколько раз объявляли воздушную тревогу. Последствия фиксируются в нескольких районах. Погиб ребенок. Есть потерпевшие.

Густой черный дым, накрывший значительную часть города, явился следствием попадания по составу шин и дисков.

Городской голова Виталий Кличко сообщил, что до восьми человек увеличилось количество пострадавших в столице от атаки вражеских БпЛА в течение дня 29 августа. Трое раненых медики госпитализировали. Другим оказали помощь амбулаторно или на месте. Погиб ребенок.

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«В Киеве умерла 2-летняя девочка, которая была ранена из-за падения вражеского дрона, — сообщил мэр.

Последствия третьих суток атак на столицу и область

Последствия третьих суток атак на столицу и область

Последствия третьих суток атак на столицу и область

Последствия третьих суток атак на столицу и область

Последствия третьих суток атак на столицу и область

Последствия атаки в трех районах столицы

По данным мэра Виталия Кличко и КМВА, последствия начавшейся еще утром атаки фиксируют в Голосеевском, Подольском и Оболонском районах.

В Голосеевском районе возник пожар на кровле двухэтажного складского здания. Обошлось без пострадавших.

В Подольском районе последствия атаки беспилотников произошли на нескольких локациях: дрон упал на территорию нежилой застройки, а также произошло попадание в нежилую застройку.

На Оболони БпЛА упал на открытой территории. Впрочем, рядом с прилетом было повреждено помещение кафе. Сначала Кличко сообщал, что медики оказывают помощь раненому ребенку, но стало известно, что двухлетняя девочка скончалась.

Дата публикации 08:53, 29.08.26 Количество просмотров 241 Киев накрывает дымом: в пригороде с вечера не утихает пожар — видео

Напомним, в ночь на субботу российские войска ударили по домам в Киеве . В Святошинском районе повреждено частное жилье, административное здание, а также возник пожар в квартире в одной из многоэтажек. Травмы получили два человека.

Ранее мы писали о том, что пригород Киева затянул густым черным дымом после атаки РФ, произошедшей накануне вечером на Житомирской трассе. Очевидцы сообщают, что он виден из многих районов столицы.

28 августа дроны РФ атаковали село Мила в Бучанском районе, расположенном менее чем в 30 км от Киева. На Житомирской трассе разразился масштабный пожар, а затем началась детонация и сильные взрывы.

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