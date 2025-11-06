Апокалиптический сценарий для Киева: как в городе готовятся к полному блекауту и морозам

В Киеве объяснили, как готовятся к худшему сценарию / © ТСН.ua

Реклама

Эксперты снова делают апокалиптические прогнозы для Киева: в случае усиления российских обстрелов и сильных морозов городу грозит полный блекаут.

По словам Александра Харченко, директора Центра исследования энергетики, если в Киеве будет отключен ТЭЦ и в течение трех дней при температуре минус 10°С и ниже нет перспективы восстановления, то Киев должен объявлять: а) слив воды из домов; б) эвакуацию.

«Это так, чтобы честно отвечать. Если на ТЭЦ-5 или ТЭЦ-6 разрушены котлы, и нет перспектив, что они заработают в минус 10°C за три дня максимум, это ситуация техногенной катастрофы», — заявил Александр Харченко.

Реклама

ТСН.ua узнавал, что думают по этому поводу в КГГА. Готов ли город к возможной эвакуации и кто будет спасать дома, чтобы слить воду из домовых систем отопления, чтобы избежать замерзания?

«В Киеве уже, фактически, развернули общую систему теплоснабжения. Дома либо уже с теплом и жилищные организации сейчас налаживают работу домовых систем после подачи теплоносителя, либо это ОСМД, ЖСК, ведомственные здания и т.д., которые подключаются по индивидуальным заявкам. То есть техническая возможность оперативного подключения есть, но решение принимает орган правления дома. Усиленный режим и нагрузка, в котором работает город со времени полномасштабного вторжения, не исчезает ни на день. Отрабатываем потенциальные риски, различные варианты координации и взаимодействия и т.д.

Энергетики, управляющие компании и другие жилищные организации имеют четкие инструкции в рамках оперативного штаба, который работает круглосуточно. Жилищные организации знают технические характеристики домов, которые они обслуживают. Процесс слива воды из системы является одним из базовых и первоочередных противоаварийных шагов в случае, если есть угроза отсутствия отопления в здании», — объясняет ТСН.ua Петр Пантелеев, заместитель председателя КГГА.

Он напомнил, что в январе этого года в результате повреждения тепловой сети на улице Симона Петлюры для теплоснабжения 6 жилых домов были оперативно подключены к мобильным котельным.

Реклама

Основную часть домов тогда переключили на другой участок для обеспечения теплоснабжения, а шесть зданий — обогревали с помощью мобильных котельных.