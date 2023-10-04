"Апокалиптическое" ДТП автобуса в Венеции: что известно о погибших и пострадавших украинцах

В жутком ДТП в Венеции погибли по меньшей мере 5 граждан Украины. Об этом сообщили итальянские СМИ и подтвердили в украинском МИД. Еще двое украинцев – 50-летняя женщина и 4-летняя девочка с тяжелыми травмами в больнице. Пассажирский автобус вылетел из эстакады и упал на железнодорожные пути. Во время падения транспорт задел электропровода и загорелся. Погиб 21 человек, еще 18 пострадали.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Екатерины Федорченко.

На месте ДТП работают спасатели. Пресса эту автокатастрофу описывает не иначе, чем – "апокалиптическую".

На железнодорожных путях все, что осталось от пассажирского автобуса, который перевозил туристов, в том числе и украинских.

"Автобус, который, как вы видели, взлетел с дороги с высоты более десяти метров. Это электробус на аккумуляторе, поэтому он загорелся, пожарные обнаружили, что люди в автобусе охвачены огнем. Мы пытались поскорее потушить автобус, вытащив людей", — говорит Марио Луонго, командир венецианских пожарных.

ДТП в Венеции

19 пассажиров погибли на месте, еще двое скончались в больнице. Итальянские СМИ сообщают, что среди жертв есть иностранцы – граждане Украины. По меньшей мере двое погибших – это дети.

"К сожалению, я видел две детские коляски. Я увидел маленькую девочку и подростка. Возможно, в больнице есть еще какие-то дети. На данный момент полиция проводит следственные действия и распознала украинцев. Это должны быть украинцы, которые отдыхали, думаю, здесь, в кемпинге под Маргерой", – говорит Марио Луонго, командир венецианских пожарных.

По данным агентства France-Presse, среди 18 пострадавших – трое наших соотечественников. В настоящее время раненым оказывают помощь в 5 больницах региона. Причина аварии пока неизвестна. Министр транспорта Италии предполагает — катастрофа произошла потому, что водителю внезапно стало плохо. Пока на месте работают следователи, мэр Венеции объявил траур в память о жертвах жуткой аварии.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Возле Венеции автобус с украинцами вылетел из эстакады и упал на железнодорожные пути

Напомним, поздно вечером 3 октября стало известно, что у Венеции с моста упал автобус с туристами, среди которых были украинцы. В результате ДТП есть погибшие и пострадавшие.

Читайте также: