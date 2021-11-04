Аппараты, спасающие человеческую жизнь: как бизнес помогает выжить тяжелым больным COVID-19

Сегодня в небольшом городе Кременчуг кислородных концентраторов стало вдвое больше.

Сегодня каждый второй пациент, переживший тяжелую форму COVID-19, нуждается в длительной реабилитации. Во время нее обычно необходимо продолжать дышать кислородом. Помогает при этом кислородный концентратор. Их катастрофически не хватает. Помочь могут волонтеры и бизнесмены.

О том, как бизнес помогает выжить – 4 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

В "ковидном" отделении Кременчугской центральной больницы есть только две свободные кровати. Кислород, признают врачи, на весу золота.

"Пациенты нуждаются в кислородной поддержке, даже после того, как их выписали, в том числе и концентраторов", — отмечает врач Александр Толстой.

Трудных здесь несколько десятков. Кислородную маску снимают только на мгновение, потому что задыхаются. Отрицательный тест для них не означает, что они поправились. Сложное восстановление и реабилитация могут длиться несколько дней и растянуться на годы.

Кислородные аппараты: в Кременчуге бизнесмены и волонтеры помогают тяжелым больным коронавирусом

"Последствия очень длительные. Нужно поднимать сатурацию. Дышат 3-4 недели и выписываем домой на концентратор", – рассказывает заведующая терапевтическим отделением Елена Кузнецова.

А в терапевтическом отделении больницы Богаевского лечат пациентов уже переболевших коронаврусом.

По официальным данным, сегодня в Кременчуге в стационаре находятся почти триста больных "ковидом". Большинство продолжит лечиться с применением концентраторов. Их катастрофически не хватает. Решить вопрос взялся большой бизнес.

"Сегодня, учитывая обстановку, медицина на первом месте. "Укртатнафта" передает 250 концентраторов", – отметил представитель компании Антон Самаркин.

Значительное количество этих аппаратов уже сегодня установят рядом с койками больных. Часть из них была распределена по амбулаториям города. С завтрашнего дня такой аппарат можно будет взять домой больным, которые обратятся за помощью.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua. Напомним: Минздрав официально разрешил выписывать кислородозависимых пациентов. Однако сатурация должна быть не ниже 94, а семейный врач обязан предоставить кислородный концентратор. О том, что нужно, чтобы получить аппарат домой – в нашем материале.

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