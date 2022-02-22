"Аппетит растет во время агрессии": Кулеба рассказал, на что рассчитывал Путин, признавая ОРДЛО

"Аппетит растет во время агрессии": Кулеба рассказал, на что рассчитывал Путин, признавая ОРДЛО

Кулеба сказал, что с 2014 года партнеры "закрывали глаза" на агрессивные действия РФ.

Глава Кремля Владимир Путин признал "независимость" созданных Россией квазиобразований на временно оккупированных территориях Украины, так называемых "ЛНР" и "ДНР", поскольку рассчитывал, что ему за это ничего не будет.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге из Вашингтона 22 февраля.

"За последние 8 лет были ситуации, когда наши партнеры закрывали глаза или один глаз на агрессивные действия РФ. Это лишь побудило РФ идти дальше. И по имеющейся у нас информации, расчет президента Путина в эти дни заключался именно в том, что, говоря по простому, за его решение ему ничего не будет. А если нет наказания, то аппетит растет во время агрессии. Я с осторожным оптимизмом отмечаю, что партнеры начали сразу применять санкции...", — отметил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Напомним, Кулеба рассказал, о чем мечтает и чего хочет РФ.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что рассмотрит возможность разрыва дипломатических отношений с РФ.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина квалифицирует последние действия РФ как нарушение территориальной целостности.

Украинский президент сообщил, с какими мировыми лидерами говорил и о чем договорился в связи с циничным решением Путина.

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