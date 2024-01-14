Апетиты Китая: как Тайвань готовится к отражению возможного нападения уже в 2027 году — эксклюзивный репортаж из Тайбэя

В 2027 году в мире может разразиться новая война. В этот раз между США и Китаем. Американская разведка говорит, что Си Цзиньпин приказал китайской армии быть готовой к захвату Тайваня как раз к 2027 году.

В субботу, 13 января, на Тайване прошли президентские и парламентские выборы. Победу одержал вице-президент от правящей Демократической прогрессивной партии (DPP) Лай Чинте. И это впервые, когда одной и той же партии удалось выиграть президентские выборы три раза подряд (с момента проведения прямых выборов в 1996 году). Однако большинство в парламенте DPP сохранить не удалось. Скорее всего, ей придется работать в оппозиции к более благосклонным к Пекину силам.

И это будет очень сложно. Ведь главные оппоненты DPP – партия Гоминдан (KMT) – во время кампании заявляли, что эти выборы – это выбор между войной и миром, намекая, что Лай Чинте является сторонником независимости Тайваня, что непременно приведет к войне с Китаем. Кандидат от консервативной оппозиционной KMT действующий мэр самого густонаселенного города Нью-Тайбэй Хоу Юй занял на президентских выборах второе место. А вот на парламентских Гоминьдана фактически победил, получив 52 места.

Что это означает для Тайваня, и выиграл ли на этих выборах Китай? К сожалению, да, Пекин одержал победу, но не получил все, чего хотел. Внешняя политика Тайваня в руках президента, однако без своего парламента ему будет сложно проводить необходимые решения, в том числе и по обороне (а от этого зависит, например, направление денег на собственные подлодки и истребители). Лай Чинте может пойти на компромисс – назначить представителей оппозиции правительству. Тем не менее, "золотая акция" в руках у относительно новой Народной партии Тайваня (TPP). Получив 8 мест в парламенте, очень вероятно, что TPP уйдет в коалицию именно с Гоминьданом.

США не признают Тайвань. Однако пример Тайбэя показывает, что и без этого можно получать истребители и другое западное оружие для сдерживания врагов. Но приблизили ли эти выборы риск большой войны с Китаем? ТСН.ua расскажет дальше в этом тексте прямо из Тайбэя.

Киев-Тайбэй-Киев

"Мы не китайцы": почему Тайвань устраивает статус-кво

"Мы не поддерживаем независимость (Тайваня – ред.)", — заявил президент США Джо Байден сразу после объявления результатов президентских и парламентских выборов. И это не какая-нибудь новая позиция Вашингтона. США давно и последовательно придерживаются политики "одного Китая" — признание только одного китайского государства, несмотря на существование фактически двух — Китайской Народной Республики с центром в Пекине и Республики Китай на Тайване с центром в Тайбее. Что интересно, именно после поражения в гражданской войне в 1949 году, партия Гоминдан, ведущая вооруженную борьбу с коммунистами, выехала на Тайвань, но сейчас она считается китайской и призывает к диалогу с Пекином.

Однако, приехав в Тайбэй, вы не почувствуете, что это какая-то непризнанная страна. Тайвань – это 19-я экономика мира, лидер по производству микрочипов. На него приходится 65% мирового рынка полупроводников, причем 53% – лишь на одну тайваньскую компанию TSMC, производящую 90% передовых мировых микрочипов. Поэтому можно только представить риски прихода к власти на Тайване прокитайских сил. Но Киеву здесь тоже есть над чем работать с Тайбэем: Китай, Кыргызстан и другие покупают тайваньские полупроводники, причем в огромных количествах, и перепродают потом России.

При этом официально о возможном сотрудничестве с Украиной в оборонной сфере, закупке дронов или тех же полупроводников, публично в Тайбэе говорят неохотно. На прямой вопрос ТСН.ua, где и в каких сферах мы можем сотрудничать, потому что Украине сейчас, например, критически не хватает дронов на поле боя, министр иностранных дел Тайваня Джауши Джозеф Ву сказал, что Тайбэй готов активно участвовать в восстановлении Украины.

"Беспилотные технологии – это, безусловно, одно. У нас на Тайване есть компании, производящие дроны. И, если вы в этом заинтересованы, можете отправить свои делегации на Тайвань и посмотреть, как может происходить такое сотрудничество", — ответил министр.

Однако Украину на Тайване очень хорошо знают и поддерживают в войне против России, желая победы, хоть вы здесь везде и не увидите украинских флагов, как, например, в большинстве европейских городов. "Мы тайваньцы, а не китайцы". Именно так здесь отвечает преимущественно молодежь. Они уже не отождествляют себя с Китаем, хотя их родственники в свое время и приехали сюда именно из Китая. Верят ли жители Тайваня в возможность полномасштабной войны? Конечно, нет, хоть и полностью этого не исключают.

"Я не думаю, что Китай начнет войну против Тайваня, который похож на корабль в Азии между Китаем и демократическим миром. США нас поддерживают, они уже очень многое сюда вложили. Но, по моим ощущениям, Китай бы этого хотел. Однако мы уже не китайцы. Да, моя семья приехала в Тайвань из Китая. Да, у меня китайская культура, преподавание и обучение… Но, по-моему, я тайванка", — сказала ТСН.ua Ивонна, жительница Тайваня, на острове Кинмень во время экскурсии одним из бывших военных горных тоннелей.

Риск великой войны: люди на Тайване не верят, несмотря на пример Украины

В Тайбэе или других крупных городах Тайваня приближение войны совсем не ощущается. Да и люди здесь в это вообще не верят, несмотря на официальный ответ Пекина на результаты выборов на Тайване, что "воссоединение неизбежно и Китай не потерпит сепаратистскую деятельность". Хотя каждый украинец после 24 февраля 2022 может сказать тайванцам: "Мы тоже не верили…". И, к удивлению, представительство России на Тайване тоже есть. Дважды в неделю украинское общество собирается на митинг под его стенами.

Украинский ученый Глеб Иванов, работающий в Национальном университете Тайваня, рассказал ТСН.ua, что в Тайбэе есть Rotary Club – благотворительная организация, помогающая реализовать различные проекты, которыми государство не занимается. В прошлом году они решили выделить небольшие стипендии студентам из стран, страдающих войнами или природными бедствиями. Ее получили люди из Украины, Пакистана и России.

"У девушки из России, которая взяла эту стипендию, я специально спросил: "Чей Крым?" В целом для российских студентов даже сейчас остаются специальные гранты, потому что Россия довольно тесно взаимодействовала с Тайванем. ставят "произведено в России" (на самом деле это официальная информация, что с 2008 года российский "Эльбрус" производит микросхемы по технологии тайваньского TSMC – ред.)", — сказал Глеб Иванов ТСН.ua

Сильнее всего дух войны ощущается на острове Кинмень, хотя жители здесь поддерживают преимущественно материковый Китай, являющийся своеобразным парадоксом. С берега уже видны китайские острова и фактически материковый Китай. И в планах Пекина уже к концу 2025 года построить там насыпной остров, чтобы на нем построить аэропорт и соединить все это "мостами мира" с островом Кинмень и китайским Сямэнем.

В DPP это называли "троянским конем" Китая, угрожающим нацбезопасности Тайваня. Военные эксперты говорят, что это очень напоминает Керченский мост. И понятно, что Кинмень пострадает первым, если война начнется. Пейзажи на побережье здесь очень живописны. Однако никоим образом не приспособлены к пляжному отдыху – на берегу куча мусора. Вкладывать в это деньги, по словам местных, бесполезно, потому что Китай со своей стороны сбрасывает в воду не только мусор и пластик, но и химикаты, поэтому купаться здесь опасно для здоровья.

Конь скорее напоминает большую заброшенную военно-морскую базу, которую могут в любой момент расконсервировать. На побережье установлены противодесантные баррикады, а у дороги – танки, пушки направлены в сторону Китая – по прямой здесь почти 16 км. На острове много горных тоннелей, которым уже более 70 лет. Однако они все еще могут использоваться для артиллерии и небольших кораблей, чтобы скрывать от врага. Собираясь посетить один из таких тоннелей, украинские журналисты, в том числе и корреспондентка ТСН.ua, приехавшие на Тайвань освещать выборы, получили на свои мобильные странные уведомления.

Похоже было на нашу "украинскую" воздушную тревогу. Только в этот раз это была не российская, а китайская ракета. Так было написано в экстренном извещении от президента, которое появилось у всех на мобильных телефонах. Местные говорили, что впервые они получили такие сообщения. Позже оказалось, что это была не ракета, а спутник, и министерство обороны Тайваня извинилось за неточный перевод на английский (потому что уведомление на китайском четко указывало на спутник). Однако испугались ли люди? Скорее, нет, шутя, что у них здесь есть туннели, чтобы спрятаться. А в Тайбэе это впоследствии назвали попыткой Пекина повлиять на результаты выборов 13 января.

На самом Тайване есть 14 "красных пляжей", где возможна высадка китайского десанта. Но глубина и ширина там слишком малы. Да и эксперты призывают сделать там искусственные рифы, чтобы усложнить возможную высадку, если Пекин все же на это уйдет. По мнению научного сотрудника Института национальной обороны и исследования безопасности, доктора Джух-Шян Шеу, чтобы захватить Тайвань, Китай должен успешно воплотить провалившийся у россиян в Украине блицкриг, отправить свои войска в Тайбэй и попытаться установить свой контроль над центральным правительством, политиками, СМИ и всеми важными местами за короткое время.

"Но это очень сложно. Тайбэй — современный город. У нас есть несколько бригад вблизи Тайбэя. И, если мы действительно захотим его отстоять, если мобилизуем наших резервистов (их на Тайване более 300 тыс. – ред.), скажу, что это будет огромный" Если они хотят этого предотвратить, имею в виду, если это станет "Сталинградом", тогда Китаю будет трудно победить, поэтому им нужно провести эту операцию очень быстро, так же, как россияне хотели это сделать в Украине. самом начале. Но вы видите последствия российского похода. Поэтому это очень сложно", — сказал в интервью ТСН.ua Джух-Шян Шеу.

Что после выборов: война между США и Китаем уже в 2027 году?

Еще в конце прошлого года американские военные сомневались, что Китай хочет и готов к вторжению на Тайвань. То же говорят и в Тайбэе, хотя и не исключают, что автократии и диктатуры, сталкивающиеся с проблемами у себя дома, могут спровоцировать войну, чтобы отвлечь внимание своего населения. Ни для кого не секрет, что Китай пока не в лучшей экономической форме: рост цен, кризис на рынке недвижимости, демографические проблемы – все это накладывает отпечаток на внешнюю политику Пекина.

Однако и в Тайбэе не самая лучшая экономическая ситуация. Многие западные и местные СМИ писали, что именно инфляция и снижение социальных стандартов побудило избирателя поддержать на парламентских выборах Гоминдан, а не правящую DPP. Тем не менее, многие люди называли эти выборы — выбором между коммунизмом и демократией, прошлым и будущим (избиратели в возрасте от 20 до 39 лет — это 31% электората, 27% более 60 лет, поэтому, можно сказать, что голоса молодежи имели решающее значения), авторитарным Китаем и независимым Тайванем, хотя даже представители DPP открыто не высказываются за независимость, обещая сохранить статус-кво.

"Я буду следовать конституционной системе Китайской республики (напомним, что именно так называет себя Тайвань – ред.), не буду ни скромным, ни высокомерным, буду поддерживать статус-кво и, исходя из взаимности и уважения, заменю сдерживание обменами, конфронтацию – диалогами, и уверенно осуществлять сотрудничество с материковым Китаем, а также повышать благосостояние людей с обеих сторон Тайванского пролива (отделяющего Тайвань от материкового Китая — ред.), — заявил Лай Цинте сразу после победы на президентских выборах.

Однако жители Тайваня все еще помнят опыт Гонконга. Город утратил значительную автономию в рамках КНР. По словам министра иностранных дел Тайваня Джауши Джозефа Ву, правительство Китая говорит Тайваню, что они хотят применить (в Тайвань — ред.) модель "одна страна — две системы".

"Но посмотрите, что произошло в Гонконге. Модель системы "одна страна — две системы" потерпела поражение: права и свободы, открытость, демократическое право избирать законодательный совет были полностью отобраны авторитарными лидерами Китая. И если люди на Тайване видят, что произошло в Гонконге Гонконге, однако, все еще думают, что мы можем объединиться с Китаем по модели системы "одна страна — две системы", думаю, с этими людьми есть небольшая проблема. Соцопросы свидетельствуют, что около 90% населения против этого", — сказал в интервью ТСН.ua министр иностранных дел Тайваня.

Китай уже давно начал с Тайванем экономическую войну и увеличил свое военное присутствие в Тайваньском проливе и Южно-Китайском море. Китай и Россия проводят совместные военные учения вблизи Японии. КНДР уже открыто обстреливает береговую линию на границе с Южной Кореей. Все это сигналы о том, что градус военного противостояния в регионе растет, хотя все и заявляют, что не верят в возможность полномасштабной войны. Кэри Чанг из DPP, отвечающий за международное направление в партии, говорит, что никто на Тайване не хочет войны, однако хорошая оборона – это лучший гарант мира. Отвечая на вопрос ТСН.ua, он сказал, что Лай Цинте имеет план по достижению мира в Тайванском проливе, состоящий из 4 пунктов, главные из которых — это укрепление оборонного потенциала и экономическая безопасность (Китай, например, запретил экспорт тайваньских ананасов, теперь их покупает Япония – ред.).

Однако, повторимся, новоизбранному президенту будет сложно провести какие-либо решения через парламент, учитывая безопасность и оборону, потому что у DPP уже нет там своего большинства. В разговоре с ТСН.ua представитель партии Гоминдан доктор Александер Хуанг сказал, что в парламенте Тайваня нет опыта и истории создания коалиций. Поэтому, возможно, TPP, у которой "золотая акция", предложат несколько министерских должностей. Однако не исключена и коалиция. Договориться должны до 1 февраля, когда новоизбранные законодатели примут присягу, в то время как президент — только 20 мая.

Где-то к концу мая в Тайвань должна приехать и американская делегация. Об этом уже заявил спикер Палаты представителей Майя Джонсон, ну а Китай выразил решительный протест. Выборы на Тайване являются одними из первых из более чем 70 выборов по всему миру в этом году, однако едва ли не самыми главными из-за их влияния на отношения с Китаем. На следующей неделе на Всемирном экономическом форуме в Давосе госсекретарь США Энтони Блинкен планирует встретиться с премьером Китая Ли Цяном, который станет своеобразным продолжением визита Си Цзиньпина в США в ноябре прошлого года, когда США и Китай договорились возобновить военные каналы связи.

Однако, в случае нападения, США не имеют прямых военных обязательств перед Тайванем, хотя президент Байден однажды и сказал, что отправит американские войска в случае агрессии Пекина. И почему-то, говоря о возможном предстоящем военном столкновении Китая с США, все называют 2027 год. Как нам объяснили на Тайване, на это есть несколько объективных причин.

Во-первых, по данным американской разведки, Си Цзиньпин приказал ВС Китая быть готовыми к захвату Тайваня к 2027 году.

Во-вторых, на 2027 год приходится 100-летие основания Народно-освободительной армии Китая.

В-третьих, в 2027 году состоится 21-й съезд КПК, где будут решать поддержать Си Цзиньпина на беспрецедентный четвертый срок.